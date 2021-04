Guardate i nuovi prodotti Apple in realtà virtuale

Anche se non li avete ancora ordinati, potete mettervi in mano un AirTag per vedere quanto è grande o un nuovo iMac colorato per vedere quanto sta bene sulla vostra scrivania senza neanche uscire di casa. Nei negozi Apple infatti ancora non ci sono, ma sul sito web sì e grazie alle tecnologie AR per virtualizzarli nell’ambiente reale è questione di un attimo.

Tutti i nuovi prodotti appena presentati durante l’evento “Spring Loaded” possono infatti sfruttare le tecnologie di Realtà Aumentata per offrire un approccio un po’ più “tangibile” al prodotto, la cui versione tridimensionale può essere così posizionata nell’ambiente circostante sfruttando le fotocamere dell’iPhone. Questo serve soprattutto per rendersi effettivamente conto delle dimensioni reali dei dispositivi ed avere un’idea più concreta di ciò che si andrà ad acquistare, soprattutto se lo si fa attraverso il negozio online, quindi senza uscire di casa per andarli a vedere dal vivo in uno dei negozi Apple.

Questo offre un altro vantaggio che è appunto quello di portare a termine l’ordine subito, una volta che ci si è convinti di quanto spazio va ad occupare uno dei nuovi iMac e, soprattutto, se il colore che si intende acquistare si intona con il resto dell’arredamento.

Come dicevamo è disponibile per tutti i nuovi prodotti appena presentati, anche se per quanto riguarda Apple TV e iPad Pro ha poco senso visto che le dimensioni sono le stesse di quelle delle generazioni precedenti. Per guardarli in AR e posizionarli in casa non bisogna installare nulla perché l’opzione è accessibile semplicemente navigando all’interno del sito di Apple dall’iPhone, a patto che sia uno di quelli di recente generazione e che quindi supporta questa tecnologia.

Vi ricordiamo che l’evento Apple del 20 aprile titolato “Spring Loaded” si è appena concluso: in questo articolo trovate la trascrizione in italiano minuto per minuto con tanto di immagini, mentre nella homepage sono già elencati decine di articoli di approfondimento. Tutto quello che è stato presentato da Apple è raccolto in questo articolo.