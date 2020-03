Hacker in tempo di Coronavirus: attacco all’ospedale di Brno

La pandemia del Coronavirus non ferma gli attacchi hacker, anzi li scatena proprio contro le istituzioni che più di altre dovrebbero essere preservate, come l’ospedale universitario di Brno, nella Repubblica Ceca, colpito dai cybercriminali nel bel mezzo della pandemia COVID-19, con ovvi disagi per tutta la struttura ospedaliera.

Funzionari dell’ospedale non hanno indicato dettagli in merito alla violazione della sicurezza ma quanto accaduto è stato ritenuto grave al punto da dover bloccare interventi chirurgici anche urgenti e inviare i pazienti al vicino St. Anne’s University Hospital.

L’ospedale è stato costretto a chiudere l’intera rete IT, inclusa quella di due succursali, il Children’s Hospital e il Maternity Hospital, anche queste colpite dal problema.

Il malware avrebbe cominciato a circolare verso le 5 di mattina (ora locale); così ha riferito a ZDNet Peter Gramantik, paziente dell’ospedale e ricercatore di Sucuri, azienda specializzato in sicurezza . «Dal sistema di annunci interni è partito il messaggio indirizzato al personale avvertendo di chiudere immediatamente tutti i computer a causa di un problema di sicurezza cibernetica”», annuncio ripetuto ogni 30 minuti.

«Intorno alle 8 un diverso messaggio avvisava che tutti gli interventi erano annullati». In seguito al problema, team del National Cyber Security Center (NCSC) cecoslovacco, della polizia locale (NCOZ) e lo staff IT dell’ospedale stanno lavorando per ripristinare la rete della struttura.

L’incidente è particolarmente grave anche perché l’University Hospital Brno ospita uno dei più grandi laboratori del Paese che in questo momento si occupano di test sul COVID-19. Non è chiaro se le capacità strumentali e laboratoristiche abbiano avuto ripercussioni per via del cyberattacco.

Al momento sono 117 i casi di coronavirus accertati nella Repubblica ceca, ma il virus è ormai diffuso in buona parte del mondo, la situazione sta diventata particolarmente grave in tutta Europa e molti governi stanno per seguire la strada aperta dall’Italia.

