Happyrun HR-X40, la bici elettriche pieghevole ricca di stile in sconto con coupon

Ormai è più che una moda, è un vero e proprio stile di vita. Stiamo parlando di chi sceglie di spostarsi in città con una bici elettrica. I diversi modelli in circolazione non si contano più, eppure tra le più apprezzate dagli utenti, per versatilità, sono le pieghevoli. Ecco l’offerta su Happyrun HR-X40, che grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce, potete portarvi a casa a 429,99 euro.

Happyrun HR-X40 ha dalla sua un potente motore elettrico da 250W e una batteria da 6AH, che permette di portare il velocipede a 25 chilometri orari, rispettando così i limiti di velocità imposti dal codice della strada, e guidare in totale sicurezza, senza rischiare multe.

Si tratta, come già anticipato, di una bici pieghevole, quindi adatta anche per chi sta in casa, in appartamento in condominio, potendo riporla facilmente in un angolo di casa, salendola dalle scale o persino in ascensore.

E’ pieghevole, ma allo stesso tempo robusta, in grado di trasportare rider fino a 125 kg. Ha delle ruote da 14 pollici, quindi piuttosto ampie per garantire il massimo comfort, anche su percorsi leggermente più accidentati. Arriva ad un Range di 25 km, e permette di effettuare salite con 15% di pendenza senza il minimo sforzo. Si ricarica in appena 4 ore, e naturalmente ha un sellino regolabile, così da soddisfare il maggior numero di rider possibili.

Le dimensioni della bici sono di 112 x 48 x 90 cm da aperta, e 112 x 30 x 62 cm da piegata. Il suo peso complessivo è appena sotto i 20 kg, in linea con questa tipologia di bici elettriche.

Il suo prezzo di listino viene abbattuto dal codice sconto FFHRX40, che permette di portarla a casa a 429,99 euro con spedizione gratuita dalla Germania.

Peraltro, tra i pagamenti è supportato PayPal, che vi permette anche di acquistarla in tre rate a interessi zero.