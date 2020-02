Harman e Hyundai, cancellazione del rumore da traffico nel SUV Genesis GV80

Harman International, sussidiaria di Samsung Electronics, che si occupa di tecnologie connesse per i mercati automotive, consumer ed enterprise, ha lanciato il primo sistema di cancellazione del rumore stradale attivo al mondo per un veicolo di produzione in collaborazione con Hyundai Motor Company (HMC).

Il sistema Road-Noise Active Noise Control (RANC) riduce il livello di rumore all’interno dell’abitacolo, eliminando i rumori indesiderati provenienti dagli pneumatici e dal manto stradale durante la guida. Il SUV Genesis GV80, che è stato presentato a livello globale lo scorso 15 gennaio in Corea, è la prima auto di produzione a essere dotata di questa tecnologia, che si basa sulla suite HALOsonic di HARMAN di tecnologie di gestione del rumore. Oltre ad essere il primo veicolo con RANC, il Genesis GV80 incorporerà anche altre tecnologie della suite HALOsonic di HARMAN di soluzioni per la gestione del suono.

Quando si tratta di automobili, il suono deve essere distinto dal rumore. Su strada e fuori strada, il suono svolge un ruolo essenziale. Secondo il produttore è un elemento chiave nelle decisioni d’acquisto dei clienti e contribuisce al piacere dell’esperienza di guida. Il rumore, d’altra parte, è un fastidio e quando è troppo può rovinare l’esperienza di guida. Secondo uno studio commissionato daHharman, gli utenti finali hanno riferito che il rumore della strada è la più grande distrazione uditiva per gli automobilisti.

I clienti che acquistano auto richiedono una maggiore maneggevolezza del veicolo, un maggiore risparmio di carburante, sospensioni più rigide e pneumatici larghi a basso profilo. Il rovescio della medaglia è che le misure per rispondere a queste esigenze offrono molteplici percorsi per la trasmissione di rumori indesiderati attraverso la struttura del veicolo, creando in ultima analisi un ronzio all’interno dell’abitacolo che è sia distraente che stancante.

L’applicazione di metodi convenzionali del passive Noise, Vibration e Harshness (NVH) per ridurre questo rumore indiscreto, aumenta significativamente il peso del veicolo, con un ulteriore effetto negativo sul risparmio di carburante e sui livelli di emissione di CO2.

Harman sta ora supportando Hyundai Motor Company (HMC) nel portare il sistema RANC su un veicolo di produzione. Al suo debutto sul SUV Genesis GV80, il sistema è indicato come in grado di ridurre attivamente il rumore in tempo reale emettendo onde sonore invertite al rumore in entrata.

Il processore di controllo RANC utilizza i segnali di riferimento ricevuti dai sensori di accelerazione posizionati strategicamente lungo la sospensione e il telaio per prevedere il rumore trasferito nell’abitacolo e per generare un’onda antirumore in tempo reale. Il tempo di calcolo e la velocità di trasferimento del segnale sono ottimizzati per consentire l’analisi del rumore intrusivo e la generazione dell’antirumore in pochi millisecondi, evitando così che il rumore raggiunga le orecchie dei passeggeri. I microfoni di errore monitorano costantemente le prestazioni del sistema in ogni posto a sedere per garantire una guida più piacevole a tutti i passeggeri.

Il SUV Genesis GV80 è stato presentato a livello globale il 15 gennaio 2020 in Corea ed è stato lanciato sul mercato generale mentre negli Stati Uniti è previsto per l’inizio dell’estate.

