Ora Apple Developer Program è gratis per scuole ed enti anche in Italia

Apple offre accesso gratuito all’Apple Developer Program a organizzazioni senza fini di lucro, istituti scolastici accreditati ed enti governativi che distribuiscono app gratguite sull’App Store.

Con un account Apple Developer Program studenti ed enti non profit hanno accesso a tecnologie Apple all’avanguardia, strumenti di gestione delle app, codice di esempio e documentazione e possono distribuire le loro app agli utenti sull’App Store.

L’iscrizione gratuita è disponibile in nuove nazioni e, come annuncia Cupertino, ora i paesi ammessi, sono: Australia, Brasile, Canada, Cina continentale, Francia, Germania, Israele, Italia, Giappone, Messico, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti.

Siamo lieti di annunciare che l’adesione al Programma per gli sviluppatori Apple è ora disponibile gratuitamente per le organizzazioni idonee con sede in Australia, Canada, Francia, Germania, Israele, Italia, Messico e Corea del Sud. Le organizzazioni senza scopo di lucro, gli istituti di istruzione accreditati e gli enti governativi che intendono distribuire solo app gratuite sull’App Store possono richiedere di rinunciare alla quota associativa annuale. Puoi richiedere la rinuncia alla quota associativa annuale del Programma per gli sviluppatori Apple se sei un’organizzazione non profit, un istituto di istruzione accreditato o un’entità governativa che distribuirà solo app gratuite sull’App Store e ha sede in un paese idoneo. Apple esaminerà la tua richiesta e ti contatterà per informarti se la tua richiesta è stata approvata.

Apple offre risorse di apprendimento gratuite e interattive per insegnanti e studenti dove trovare idee e consigli su come integrare la programmazione e la creatività in classe. Apple Teacher è un programma gratuito per gli insegnanti che aiuta a sviluppare competenze su iPad e Mac, accedere ad attività per gli studenti, e ricevere dei riconoscimenti per quello che si apprende.

