Harman Kardon Premium Sound System è nella nuova VW Golf 8

Harman ha annunciato l’integrazione dell’Harman Kardon Premium Sound System nella nuova VW Golf 8. Harman e il gruppo Volkswagen ampliano così la lunga storia di collaborazioni in ambito Connected Car, Infotainment e Telematica, debuttando ora anche nell’audio in-car.

L’ottava generazione dell’auto Volkswagen più venduta, la VW Golf 8, unisce maggiore connettività, digitalizzazione e la guida assistita al sistema audio in-car Harman Kardon Premium Sound System, con un amplificatore a 12 canali con un’uscita di 480 watt e 10 altoparlanti ad alte prestazioni.

Progettato per integrarsi negli interni della nuova VW Golf 8, Harman Kardon Premium Sound System vanta un design ricercato ma funzionale, realizzato in acciaio ultra-sottile ad alta resistenza che secondo il produttore è in grado di offrire “prestazioni acustiche ottimali”.

Il sistema offre quattro impostazioni audio modificabili in base all’umore: Pure, Chill Out, Live ed Energy; il produttore promette per ogni impostazione “acustica di qualità eccezionale” ed “eccellente riproduzione del suono”.

Come abbiamo spiegato su questa pagina, tutti i sistemi Infotainment della nuova Golf sono accoppiati a una unità di collegamento Online Connectivity Unit (OCU) dotata di una scheda eSIM: queste consentono l’accesso a una serie di funzioni e servizi online. Ad esempio i point of interest (POI) lungo il percorso vengono visualizzati automaticamente con informazioni, come per esempio il numero di telefono per prenotare un tavolo al ristorante tramite smartphone e interfaccia Bluetooth.

