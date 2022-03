HAYLOU RS4 PLUS, ispirato ad Apple Watch e con display Retina: solo 46 euro

Torna uno dei brand più apprezzati in tema di smartwatch economici. Si tratta di HAYLOU, che già in passato ha dato prova di saper offrire all’utente periferiche di qualità, a prezzi davvero competitivi. Questa volta è il turno di HAYLOU RS4 Plus, che si acquista in offerta a circa 46 euro, con spese di spedizione gratis, cliccando direttamente su questo link.

Design che si ispira chiaramente ad Apple Watch, con un display squadrato da 1,78 pollici con risoluzione Retina di 368×448 pixel e un refresh rate a 60 Hz, davvero elevato per uno smartwatch. Esteticamente davvero valido, offre possibilità di tracciare 105 discipline sportive, mentre a livello di personalizzazione gode di 100 Watch faces intercambiabili, da poter scaricare per customizzare al meglio le informazioni visibili a schermo.

Tra le sue funzionalità, è in grado di tracciare i battiti del cuore, la temperatura corporea, e anche l’SpO2. A livello di autonomia la batteria è in grado di assicurare almeno 10 giorni di utilizzo tipico, mentre l’abbinamento si affida al bluetooth 5.1 per una migliore stabilità.

E’ certificato IP68, quindi non teme l’acqua, così da essere un ottimo compagno nel quotidiano, anche per jogging all’aperto e in una giornata di pioggia.

Abbiamo già detto che esteticamente si ispira ad Apple Watch, dal quale riprende anche una homepage, dove tutte le icone sono disposte in piccolo cerchi. E’ anche in grado di tracciare il sonno, ragion per la quale si tratta di un compagno ideale da tenere al polso 24 ore su 24.

La cassa dell’orologio ha dimensioni di 45,2 mm, mentre la lunghezza totale, cinturino compreso è di 252 mm. E’ disponibili in diverse varianti di colore, nero, argento e oro, con un cinturino davvero elegante, con una maglia magnetica per una chiusura facile e sicura.

Al momento potete acquistare HAYLOU RS4 Plus in offerta a 46 euro, cliccando direttamente su questo link.