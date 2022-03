Nuove regole sulla privacy di Apple, il 71% degli sviluppatori non è ancora pronto

Apple renderà a breve obbligatorio per gli sviluppatori di app consentire la creazione di account direttamente dalle app e altresì la possibilità per gli utenti di cancellare tutti i loro dati direttamente in-app. Molte software house non sono ad ogni modo pronte e un’azienda che si chiama Transcend propone una soluzione specifica che potrebbe essere interessante per chi sviluppa app che memorizzano dati personali, così da non rischiare che restino in mano a chi potrebbe in qualche modo continuare a utilizzarli anche dopo la cancellazione del profilo.

A ottobre 2021 Apple ha diffuso nuove linee-guida per l’Apple Store spiegando che “tutte le app che richiedono la creazione di un account devono consentire all’utente di avviare l’eliminazione del loro account direttamente dall’app”.

Deve essere possibile non solo eliminare l’account ma anche tutti i dati personali associati all’utente. L’idea è ovviamente quella di proteggere la privacy dell’utente da malintenzionati che potrebbero eseguire il login su servizi che l’utente non usa più (o dei quali ha dimenticato le password di accesso) esflitrando dati da mettere in vendita da sfruttare a scopo malevolo.

La funzionalità richiesta da Apple è legata ad altre dello stesso tipo per la protezione della privacy ma nonostante mesi di anticipo con messaggi che invitano a fare attenzione (le app non conformi non saranno più approvate) molti sviluppatori non sembrano ancora pronti: secondo dati di Transcend il 71% degli sviluppatori intervistati non sono ancora pronti per il termine del 30 giugno 2022 fissato da Apple per il rispetto della nuova regola. Non solo, molti di questi hanno dichiarato di non avere ben compreso l’ambito di quanto richiesto.

Transcend propone un prodotto che permette agli sviluppatori di soddisfare i requisiti di Apple con poco lavoro, richiamando API che consentono di gestire iscrizioni tenendo conto di funzionalità Opt-Out e Opt-In, in altre parole del consenso preventivo, le opzioni che dichiarano in modo esplicito l’annullamento della sottoscrizione, coerentemente alle regole previste da Apple e alle norme previste nei vari paesi.

Come linee generali, Apple chiede che gli sviluppatori prevedono un modo semplice e veloce per annullare l’iscrizione, la possibilità di eliminare tutti i dati personali associati al proprio account, e il rispetto e il rispetto della legislazione e della normativa locale tenendo conto della nazione si residenza dell’utente.