HDMI 2.1a rende ancora più confusionario lo standard video

Nell’ambito del Consumer Electronics Show 2022, sarà presentato lo standard HDMI 2.1a, specifiche che contribuiranno a fare ulteriore confusione con questo standard video.

Con la nuova specifica sarebbe stato lecito aspettarsi una netta distinzione con l’HDMI 2.1, in grado di rendere più facile distinguere gli schermi con le specifiche di ultima generazione, come il 120 Hz VRR per il gaming, invece HDMI 2.1a si limita a identificare l’aggiunta di una singola novità, che è il supporto nativo per il Source-Based Tone Mapping (SBTM). La sorgente video potrà in altre parole dialogare con lo schermo ottenendo informazioni sulla luminosità e tarare il segnale per migliorare per l’appunto il Tone Mapping.

Dispositivi predisposti potranno sfruttare il tone mapping per inviare dati di taratura allo schermo, riducendo la latenza, migliorando la calibrazione e offrire una resa migliore dei contenuti HDR, soprattutto in ambiti nei quali si mescolano contenuti HDR e SDR, tcomprsa la riprodiuzione di video con i servizi in streaming.

A complicare tutto – spiega il sito The Verge – il fatto che, stando a quanto riferisce l’HDMI Forum, i produttori non devono necessariamente supportare tutte le funzionalità per etichettare i nuovi prodotti come compatibili con le nuove specifiche. A dicembre l’HDMI Forum ha eliminato le specifiche HDMI 2.0 indicando i dispositivi HDMI 2.0 come device in grado di supportare un sottoinsieme di caratteristiche inglobate all’interno di HDMI 2.1.

HDMI 2.1a non offre il supporto a nuovi formati e non cambia nulla neanche a livello di banda passante. L’HDMI Forum ha fatto sapere che sarà possibile predisporre aggiornamenti firmware per i prodotti già in commercio. Resta una gran confusione per gli utenti con i produttori che potranno indicare se la porta è compatibili con il sottoinsieme di funzioni che non vengono più chiamate HDMI 2.0, ma che rientrano nello standard HDMI 2.1 tramite la retrocompatibilità. I produttori potranno in pratica indicare il supporto a una o più specifiche, alcune delle quali potranno anche non essere supportate. Sarà bene come non mai controllare bene le specifiche tecniche del prodotto che andremo ad acquistare per capire se le funzioni ritenute necessarie alle proprie esigenze siano supportate o no.