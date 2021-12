LG presenta nuovi forni dotati del servizio ThinQ Recipe

Al fianco del suo orto per la casa, e dei nuovi pannelli OLED trasparenti, LG proprone per il 2022 anche una sua tecnologie di cottura avanzata, mettendola al servizio di nuovi forni dotati di ThinQ Recipe. Ecco di che si tratta.

I nuovi elettrodomestici LG saranno tra i primi a offrire una perfetta integrazione con il nuovo servizio LG ThinQ Recipe. I nuovi prodotti debutteranno al CES 2022, e tra questi il forno Double Oven Range, che integra il piano cottura, ed è dotato della tecnologia LG InstaView che permette di illuminare l’interno del forno e vederne il contenuto semplicemente toccando due volte il vetro, evitando così inutili dispersioni di calore dovute all’apertura della porta.

Il nuovo forno LG dispone anche di tecnologia ProBake Convection, per cuocere rapidamente i cibi, anche in modo uniforme e senza preriscaldamento. Offrirà all’utente un preciso controllo della temperatura e del flusso d’aria, e grazie alla modalità Air Fry e Air Sous Vide sarà possibile friggere il cibo usando molto meno olio rispetto alla frittura tradizionale. In ultimo, grazie alla tecnologia UltraHeat Power Burner il forno permetterà di ridurre i tempi di preparazione, per ottenere il risultato in meno tempo.

Altra novità presente al CES 2022 sarà il microonde LG Over-the-Range, che si posiziona sopra il piano cottura al posto della cappa aspirante e, grazie al suo sistema di aspirazione e ventilazione scorrevole ExtendaVent, minimizza la presenza di fumo e di odori persistenti in cucina. Il design di questo forno a microonde è minimalista, e godrà di elementi in acciaio inossidabile e vetro temperato per la portiera.

Al CES prossimo sarà presentata anche la tecnologia LG ThinQ Recipe, che aggrega in un solo posto tutti i servizi e i contenuti di smart kitchen di LG e dei suoi partner e che sarà accessibile tramite l’app gratuita LG ThinQ. Grazie a LG ThinQ Recipe sarà possibile cercare, pianificare, acquistare e cucinare seguendo centinaia di ricette, tra cui alcune offerte da SideChef, Innit ed LG Originals Series, quest’ultima creata dagli chef LG utilizzando solo elettrodomestici da cucina LG.

I nuovi forni LG saranno dotati del servizio LG Proactive Customer Care, la soluzione di assistenza clienti dotata di Intelligenza Artificiale di LG, accessibile dall’app ThinQ. Grazie a quest’ultima sarà possibile analizzare i dati sulle prestazioni del prodotto, così che Proactive Customer Care possa inviare avvisi su eventuali criticità legate al corretto funzionamento del prodotto e offrire utili consigli di manutenzione.

La gamma di forni 2022 con ThinQ Recipe sarà esposta nello stand virtuale di LG al CES 2022 a partire dal 5 gennaio 2022.