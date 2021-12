Lenovo XT89, gli auricolari TWS di marca a soli 13 euro

Se volete ascoltare della musica con un buon paio di auricolari sappiate che è possibile spendere davvero poco, senza rinunciare ad un brand importante. E’ il caso di Lenovo, che da qualche tempo mette in offerta alcuni dei suoi auricolari TWS. Adesso, il modello Lenovo XT89 si acquista ad appena 13 euro. Clicca qui per comprare.

Offrono, tanto per iniziare, la tecnologia BT 5.0, così da permettere una connettività rapida e stabile con i dispositivi esterni, con consumi energetici davvero bassi. Grazie alla tecnologia TWS, è possibile utilizzare anche un solo auricolare, o sfruttarli in coppia. E’ dotato di un case di ricarica da 300 mAh e dispongono di microfono integrato così da essere anche degli ottimi alleati per le chiamate in vivavoce.

A livello di design si tratta di auricolari che non si discostano troppo dallo standard imposto dagli AirPods di Apple, anche se certamente non sono dei cloni di questi ultimi, e anzi godono di un fattore estetico molto curato.

Gli auricolari offrono controlli control, grazie ai quali controllare musica e chiamate e attivare l’assistente vocale. Il microfono è integrato su entrambi gli auricolari, così da permettere la riduzione intelligente del rumore esterno, soprattutto quando si parla al cellulare.

A livello di autonomia, ciascun auricolare offre musica per 3 ore e mezza, grazie alla batteria da 40 mAh, anche se la cover di ricarica da 300 mAh incrementerà a dismisura l’ascolto.

Solitamente questi auricolari hanno un costo di circa 22 euro, ma al momento possono essere acquistati a poco più di 13 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.