L’HDMI Forum pronto con le specifiche HDMI 2.2

Sette anni dopo le specifiche HDMI 2.1, l’HDMI Forum è pronto con le HDMI 2.2, specifiche che richiederanno un cavo specifico per sfruttare le migliorie in termini di performance (il connettore rimane ad ogni modo uguale).

L’HDMI Forum ha denominato le specifiche HDMI 2.2 e il cavo dedicato ha un nome specifico: Ultra96. Semplificando, tra i vantaggi del cavo Ultra96 e delle specifiche HDMI 2.2 c’è il supporto a una maggiore larghezza di banda, il doppio rispetto a quanto permesso da HDMI 2.1, passando da 48Gbps a 96Gbps.

Stando a quanto dichiarato da portavoce dell’HDMI Forum nell’ambito del CES 2025 di Las Vegas, al momento le specifiche sono solo concettuali: le aziende che fanno parte del HDMI adopter program riceveranno i dettagli completi nella prima metà del 2025. Il forum promette il supporto alla modulazione HDMI Fixed Rate Link di nuova generazione, il supporto di risoluzioni maggiori e refresh rate ancora più elevati. Al momento, la massima risoluzione sfrutta in ambito consumer è l’8K, che non ancora così diffusa, né con i televisori, né come sorgenti e contenuti vari.

Un nuovo Latency Indication Protocol dovrebbe migliorare funzionalità legate alla sincronizzazione audio e video, soprattutto con le TV dove l’audio passa da soundbar o speaker satelliti.

Le attuali specifiche HDMI 2.1 supportano risoluzioni non compresse 8K a 60Hz e compresse a 10K120 con profondità colore 12 bit, Variable Refresh Rate, l’Auto Low Latency Mode, l’eARC e il Quick Media Switching, elementi più che adeguati alla maggiorparte degli utenti consumer. A dicembre 2021 sono arrivate le specifiche HDMI 2.1, rendendo più confusuonario questo standard (non offre il supporto a nuovi formati e non cambia nulla neanche a livello di banda passante).

L’alternativa ad HDMI è la tecnologia DisplayPort il cui ultimo standard nel momento in cui scriviamo è DisplayPort 2.1a (risale a gennaio 2024) con supporto di larghezza di banda fino a 80Gbps.