Hermann Miller e Logitech G insieme per progettare le migliori sedute per gamer

Logitech e Herman Miller hanno annunciato il 26 febbraio una partnership esclusiva per la ricerca, il design e soluzioni per sedute di nuova generazione ad alte prestazioni per i giocatori. Entrambe le società vantano anni di esperienza nel campo della progettazione e dell’ingegneria nei rispettivi settori e insieme risponderanno alle esigenze di atleti, giocatori e streamer di eSport.

Se molti dei nostri lettori conoscono Logitech, leader mondiale nel settore degli accessori per giochi PC e console non tutti sanno chi è oggi il Gruppo Herman Miller, una famiglia di marchi che offre collettivamente una varietà di prodotti per ambienti in cui le persone vivono, imparano, lavorano e stanno meglio. La famiglia di marchi comprende Colebrook Bosson Saunders, Design Within Reach, Geiger, HAY, Maars Living Walls, Maharam, naughtone, Nemschoff ed Herman Miller: quest’ultima raccoglie il lavoro iniziato da Miller nel 1905 facendo affidamento su un design innovativo per diventare un fornitore riconosciuto a livello mondiale di arredi e relative tecnologie e servizi. Popolari sono le sue sedute di alto livello Mirra, Mirra 2 e Aeron che attrezzano le scrivanie dei professionisti più attenti al confort nel luogo di lavoro.

“In Herman Miller, abbiamo una ricca storia nella progettazione di soluzioni per supportare le persone ovunque vivono e lavorano”, ha affermato Tim Straker, Chief Marketing Officer di Herman Miller. “Siamo entusiasti di combinare il nostro approccio ergonomico e orientato alla ricerca con l’eccellenza di Logitech G nella tecnologia e nell’innovazione. Insieme, svilupperemo soluzioni di alta qualità che offriranno ai giocatori e agli atleti di eSport il massimo supporto e comfort.”

Come per gli sport tradizionali, gli atleti di eSport e gli streamer professionisti hanno bisogno dell’attrezzatura giusta per esibirsi al meglio per lunghi periodi di tempo. Oltre alle preoccupazioni per la salute a lungo termine, gli atleti di esport possono anche sperimentare una perdita di concentrazione e un calo delle prestazioni complessive a causa del disagio dovuto a posture sbagliate. Le soluzioni oggi sul mercato non affrontano queste preoccupazioni: in effetti, molti dei prodotti oggi sul mercato si concentrano principalmente sull’estetica, piuttosto che sul design ergonomico collaudato dalla ricerca e possono causare più danni che benefici.

“Logitech G si impegna a creare la migliore attrezzatura per i giocatori. Ciò è reso possibile attraverso un processo di collaborazione unico tra i nostri team di progettazione e ingegneria, i partner e i nostri clienti per tradurre le esigenze e le capacità in prodotti che i giocatori amano”, ha affermato Peter Kingsley, Chief Responsabile del marketing presso Logitech G. “Herman Miller è stata la scelta ovvia per noi con cui collaborare, visti i loro oltre 100 anni di esperienza. Insieme forniremo prodotti straordinari con ergonomia, comfort e prestazioni avanzate che i giocatori meritano.”

Logitech G ed Herman Miller analizzeranno e incorporeranno il feedback dei team di eSport con i quali intrattengono relazioni, tra cui Complexity Gaming, TSM, NaVi e altri, in prodotti che rispondono alle loro esigenze e preoccupazioni. Il primo prodotto di questa partnership sarà una sedia da gioco, che verrà lanciata nella primavera del 2020.