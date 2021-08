HIMO C20, la bici elettrica Xiaomi al prezzo più basso di sempre

L’estate volge al termine, ma di certo non fa altrettanto la voglia di lunghe passeggiate in bici. Oggi è il giorno in cui potete acquistare Xiaomi HIMO C20 al prezzo più basso di sempre. Nelle settimane scorse è stata venduta a prezzi vicini ai 1000 euro, ma al momento si acquista quasi alla metà del prezzo. Solo 586,99 euro, con spedizione da magazzini europei. Clicca qui per acquistare.

Xiaomi HIMO C20 ha una struttura brevettata e come da tradizione per il brand vanta un design minimale e moderno, di grande impatto visivo. Il telaio è in grado, da un lato di risultare lineare, e anche facile da trasportare, dall’altro assolutamente robusto e stabile durante la marcia.

HIMO C20 propone tre diverse modalità di guida. Anzitutto, può essere essere utilizzata come una normale bicicletta, ma può anche trasformarsi in una modalità elettrica pura, ossia può essere guidata come fosse uno scooter, laddove le leggi lo consentono. In più, naturalmente, offre la modalità a pedalata assistita, che consente al pilota di pedalare senza fare fatica.

Tra le sue più importanti caratteristiche, questa bici è dotata di un cambio Shimano a 6 velocità, che regola la velocità di guida. E’ spunta da un motore da 250W, ottimale per la stazza della bici, e in grado di assicurare una longevità fino a 80 Km in modalità assistita, anche grazie alla batteria al litio 18650. Si tratta di un pacco batteria da 2,5 kg, perfettamente nascosto nella trave principale del telaio. Il design estraibile risulta flessibile e ne consente una facile ricarica.

La bici elettrica ha un telaio di dimensioni contenute, pari a 1470 × 610 × 1060 mm, che permette di muoversi alla velocità massima di 25 km/h e un chilometraggio di circa 50 km nella modalità elettrica pura. Il peso è di 21 kg, quindi molto stabile durante la marcia.

Solitamente ha un listino che ha toccato i 1.000 euro in passato, ma al momento la si potrà acquistare a 586,99 euro direttamente a questo indirizzo, con spedizione rapida e gratuita da magazzini europei.