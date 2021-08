iPhone, prevista crescita doppia rispetto ad Android nel 2021

Secondo le previsioni IDC la crescita delle spedizioni iPhone non solo sarà superiore alla media di mercato, ma risulterà praticamente doppia rispetto ai dispositivi Android nel 2021. L’ottima notizia per la multinazionale di Cupertino arriva nonostante la catena di fornitura smartphone non si sia ancora ripresa completamente dai postumi della pandemia e diversi mercati risentono o temono la variante Delta del virus.

Le previsioni indicano che le spedizioni globali di smartphone toccheranno quota 1,37 miliardi di unità entro quest’anno, segnando una crescita del 7,4% rispetto all’anno precedente. Ma mentre la crescita iPhone prevista per il 2021 è del 13,8%, per i dispositivi Android l’incremento sarà del 6,2%, quindi il doppio per i terminali di Cupertino spinti dal successo commerciale della gamma iPhone 12, oltre che dai primi mesi di vendita dei prossimi iPhone 13 attesi in commercio entro settembre.

Anche se alcuni dei principali mercati risentono ancora della pandemia, tra cui USA, Cina ed Europa occidentale, la spinta al mercato smartphone arriva dalla crescita superiore in India, Giappone, Medio Oriente e anche Africa. L’andamento positivo per iPhone è attribuito ancora una volta al passaggio alla tecnologia 5G sulla quale si concentrano le attenzioni dei costruttori, dei canali di vendita e anche le preferenze degli utenti.

Il segmento degli smartphone premium, con prezzo superiore ai 1.0000 dollari è aumentato del 116% nel secondo trimestre, un altro fattore che gioca a favore di Apple e iPhone con la maggior parte dei modelli che rientrano in questa categoria. Gli utenti che rinnovano lo smartphone preferiscono acquistare terminali 5G di fascia alta, invece dei modelli della fasce medio e bassa. Per tutte queste ragioni il prezzo medio di vendita nel mercato globale degli smartphone è aumentato del 9%.

La previsione indica che entro la fine del 2022 oltre la metà delle spedizioni di tutti gli smartphone nel mondo saranno terminali 5G. Per il 2022 e il 2023 IDC prevede una crescita del mercato del 3,4%. Tutto quello che c’è da sapere sui prossimi iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet.