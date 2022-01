Hisense brilla in 8K con TV miniLED e Laser TV al CES 2022

Hisense presenta al CES 2022 di Las Vegas la serie TV ULED 8K Mini-LED, con nuovi modelli che raggiungono luminosità fino a 2000 nit, introducendo anche funzionalità di gioco 4K 120Hz ad alto aggiornamento. Ha anche presentato un nuovo proiettore laser a focale corta che utilizza il suo motore laser triplo RGB “TriChroma” con dimensioni dell’immagine fino a 130 pollici. Ecco di che si tratta.

Il modello di fascia alta della serie di TV ULED 8K è il modello U9H da 75 pollici, che ora utilizza la tecnologia Mini LED Quantum Dot. Ciò significa che si avranno a disposizione 1.280 zone di oscuramento locale full-array, invece delle precedenti 240 e fino a 2.000 nit di luminosità di picco, il doppio dei 1.000 nit del precedente modello U9G . Il modello U9H, come tutti i set di Hisense per il 2022, viene fornito con Google TV.

L’U9H propone anche una serie di funzioni di intrattenimento e altre dedicate al gaming, tra cui Dolby Vision e Dolby Vision IQ, oltre alla modalità Filmmaker che consentirà colori più accurati possibili. Dal punto di vista dei giochi, può raggiungere frequenze di aggiornamento variabili 4K 120Hz (con supporto per FreeSync) e offre una modalità a bassa latenza automatica per ridurre i tempi di risposta.

Al suo interno un processore aggiornato, un sintonizzatore ATSC 3.0 e una configurazione del canale audio 2.12 con supporto Dolby Atmos. Arriverà alla fine dell’estate 2022 a 3.200 dollari, circa 2830 euro al cambio odierno.

Al fianco di questo modello di punta, la società ha svelato anche il Mini U8H con pannello a LED, che offrirà una luminosità di picco pari a 1.500 nit, offrendo anche la modalità Filmmaker, Dolby Vision IQ e HDR10+. Altre caratteristiche sono simili all’U9H, come la frequenza di aggiornamento variabile 4K 120Hz, il supporto Freesync, il suono Dolby Atmos e HDMI ad alta velocità.

Il modello Hisense U8H arriverà a metà estate con prezzi a partire da 1.100 dollari disponibili nelle dimensioni dello schermo da 55, 65 e 75 pollici. Ancora, il modello U7H che utilizza la normale tecnologia LED, ma offre ancora Dolby Vision IQ, modalità Filmmaker, HDR10+, Quantum Dot e Freesync, insieme a frequenze di aggiornamento variabili 4K 120Hz, con dimensioni da 55 a 85 pollici e prezzi a partire da 800 dollari, circa 710 euro, in arrivo per l’estate 2022.

Ultimo, ma non ultimo, il modello U6H che riduce la frequenza di aggiornamento fino a 60Hz, ma offre ancora supporto a Dolby Vision IQ, HDR10+ e modalità Filmmaker. Questi modelli, in arrivo nell’estate del 2022, andranno da 50 a 75 pollici e partiranno da 580 dollari, circa 510 euro.

L’altro prodotto interessante svelato da Hisense al CES 2022 è il nuovo proiettore laser a ottica corta 4K PX1-PRO TriChroma. Utilizza tre laser separati per rosso, verde e blu così da fornire un miliardo di colori e una frequenza di aggiornamento nativa di 60 Hz, offrendo al contempo funzionalità come Dolby Vision, HDR10 e modalità Filmmaker.

E’ dotato di riproduzione Dolby Atmos e porte HDMI ad altissima velocità per eARC e modalità automatica a bassa latenza. Come per i televisori, supporta Android TV e tutto l’ecosistema Google a questo collegato. Il PX1 PRO è già disponibile a 4.000 dollari, circa 3.540 euro. Sempre al CES Hisense ha svelato anche la prima laser TV 8K al mondo.

