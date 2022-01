CES 2022 perde espositori e un giorno ma lo show va avanti

Tra gli ultimi giorni del 2021 e i primissimi del 2022 altre importanti società hanno annunciato l’abbandono completo di CES 2022 o la riduzione di stand e presenza fisica dei dipendenti, misure di sicurezza adottate a fronte dell’incremento dei contagi Covid in USA e nel mondo: per la stessa ragione la Consumer Technology Association CTA che organizza il CES 2022 ha annunciato che la fiera chiuderà un giorno prima, quindi venerdì 7 gennaio invece di sabato 8 gennaio come da programma, un’altra misura di sicurezza decisa per ridurre ulteriormente i rischi di contagio.

Ricordiamo che negli ultimi giorni di dicembre 2021 avevano già annunciato il ritiro dal CES 2022 in presenza Amazon, Meta (Facebook), Twitter, T-Mobile, Pinterest seguiti a breve distanza da Intel, Waymo, Google, Lenovo e poi ancora Microsoft, AMD e OnePlus. Tra gli ultimi colossi tiratisi fuori ricordiamo anche BMW, Mercedes-Benz e Panasonic, quest’ultima da sempre protagonista della fiera con un immenso stand nella hall centrale.

Nonostante l’abbandono di diversi marchi importanti l’ente organizzatore ha rafforzato i protocolli di sicurezza per addetti ai lavori, giornalisti e media che parteciperanno in presenza a Las Vegas, con tamponi obbligatori e anche gratuiti da effettuare meno di 24 ore prima di accedere all’evento.

In un messaggio Gay Shapiro, presidente e CEO di Consumer Technology Association rileva l’aumento di astensioni e abbandoni per i timori legati alla diffusione crescente della variante Omicron, sottolineando però che nelle ultime due settimane altre 143 società si sono registrate per partecipare in presenza all’evento, come segnala The Verge. «L’evento deve continuare e si farà» dichiara Shapiro nel messaggio in cui si sottolinea che oltre 2.200 espositori hanno confermato la propria partecipazione in presenza a Las Vegas.

Le novità di certo non macheranno: da giorni alcuni colossi hanno anticipato annunci e prodotti in arrivo tra oggi e venerdì 8 gennaio, molti saranno presentati in eventi digitali nel contesto della fiera, altri ancora con eventi dedicati e in streaming via Internet.

