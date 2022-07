Il feature phone HMD Nokia 5710 XpressAudio ricarica gli auricolari

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, presenta tre nuovi feature phone per offrire un’alternativa a chi cerca di sfuggire alla cultura del sempre accesi e sempre connessi, tre telefoni cellulari vecchio stile (non smartphone) che consolidano l’eredità Nokia, caratterizzata da durata e autonomia imbattibili: il più interessante dei tre è Nokia 5710 XpressAudio.

Riprende ciò che gli appassionati del marchio amavano di Nokia 5310 e lo migliora: una batteria più grande, tasti di controllo audio dedicati e auricolari wireless integrati. Quando non vengono utilizzati, gli auricolari sono alloggiati sotto un pannello scorrevole sul retro del telefono, in modo da sapere sempre dove si trovano ed essere certi che siano carichi. Questo, insieme ai doppi altoparlanti ad alto volume, permette di ascoltare la musica – da soli o con gli amici – secondo HMD come l’artista l’ha concepita, con bassi ricchi, alti chiari e voci naturali.

Nokia 8210 4G, il ritorno di un’icona

Nokia 8210 4G, nuovo arrivato nella famiglia “Originals”, celebra l’iconico Nokia 8210 lanciato nel 1999 alla Settimana della Moda di Parigi. Ispirato al classico feature phone, il nuovo Nokia 8210 4G si fa notare combinando un design storico e la sua caratteristica durata con 4G, funzionalità VoLTE, un ampio display da 2,8” e un’interfaccia utente intuitiva. Niente distrazioni dalla rete e la batteria dura settimane in standby come ai vecchi tempi.

Nokia 2660 Flip: accessibilità e durata nel telefono flip

La funzionalità flip e il design di Nokia 2660 Flip semplificano la gestione delle chiamate avvicinando il microfono e l’auricolare all’utente. Le funzioni di accessibilità migliorate sono apprezzate da tutti, in particolare dagli over 55. Il grande display, la compatibilità con gli apparecchi acustici, la lunghissima durata della batteria e i grandi pulsanti offrono un’esperienza senza soluzione di continuità a chi ne ha più bisogno.

Il pulsante di emergenza dedicato garantisce tranquillità, permettendo di contattare rapidamente i propri cari. In caso di imprevisto, cinque contatti verranno avvisati, in modo da poter garantire l’arrivo dei soccorsi. L’accessorio opzionale Nokia Charging Cradle permette di sapere sempre dove si trova il telefono e di essere certi che si ricarichi quando non è in uso.

Tablet Nokia T10

Infine, ispirato al trio di feature phone, il resistente Nokia T10 è un tablet progettato per il lavoro, la casa e la famiglia. Si presenta in veste compatta da 8 pollici con funzionalità pratiche, un tuttofare per videochiamate da casa, ricevere in streaming i propri programmi televisivi preferiti, utilizzarlo come secondo schermo per ampliare il display del PC o far divertire i bambini su Google Kids Space.

Il design unibody in polimero e la finitura nano-testurizzata nascondono i graffi. All’interno, l’ultima versione del sistema operativo Android 12, due anni di aggiornamenti Android garantiti e tre anni di update di sicurezza mensili, assicurano lunga vita e funzionamento sia dal punto di vista hardware che softwar. È inoltre dotato di Google Entertainment Space e Google Kids Space per semplificare la vita degli appassionati e dei bambini che si divertono con il tablet.

Una nuova gamma di accessori completa le funzionalità di Nokia T10. Tra questi la cover Nokia Flip, adatta alla maggior parte degli ambienti di lavoro e in grado di proteggere il dispositivo da urti e graffi. È disponibile nei colori Dark Blue o Cyan (tonalità verde-blu), in modo da potersi distinguere mantenendo il tablet protetto.

Prezzi e disponibilità

Nokia 5710 XpressAudio sarà disponibile nei colori bianco/rosso e nero/rosso al prezzo di 89,99€. Nokia 8210 4G sarà disponibile nei colori blu, rosso e sabbia al prezzo di 79,99 euro. Nokia 2660 Flip sarà disponibile Italia nei colori blu, nero e rosso al prezzo di 79,99 euro. La base di ricarica Nokia è disponibile in Italia da fine luglio a 19,99 euro. Se acquistati assieme, telefono e base di ricarica, il prezzo finale è di 89,99 euro.

Nokia T10 sarà disponibile in blu nelle versioni 3/32 Wifi e 4/64 LTE a partire da €169 e 189,99 rispettivamente. Nokia Flip Cover sarà disponibile nel colore blu al prezzo di 34,99€