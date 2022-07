Apple denuncia Ericsson per un brevetto 5G standard essenziale

La guerra nei tribunali tra Apple ed Ericsson ha già causato il blocco delle vendite di iPhone in Colombia ed ora si infiamma ulteriormente con ben tre primati storici per questo ramo del diritto internazionale dei brevetti legati alle comunicazioni e agli smartphone: in particolare per la prima volta in assoluto Apple denuncia una società, in questo caso Ericsson, per un brevetto 5G standard essenziale.

Si tratta di un fatto più unico che raro perché ormai da decenni Apple si è sempre trovata accusata di violare brevetti di ogni tipo e tecnologia. Se non nella maggioranza dei casi, spesso anche per difendersi dai cosiddetti patent troll, vale a dire società che non producono nulla, ma che gestiscono immensi pacchetti di brevetti, acquistati con l’unico scopo di generare profitti intentando cause legali ai colossi di turno, tra cui Apple è senza dubbio tra i bersagli preferiti in assoluto.

Con il blocco della vendita degli iPhone in Colombia e la risposta di Apple, secondo l’esperto di diritto dei brevetti Florian Mueller la diatriba tra Apple ed Ericsson guadagna tre primati assoluti per il settore:

Il primo giudizio in assoluto su un brevetto standard essenziale (SEP) in Colombia (Ericsson sta applicando una ingiunzione 5G che Apple ha cercato di prevenire

la prima “mozione di emergenza” in assoluto per un’ordinanza di risarcimento danni (reazione di Apple alla decisione in Colombia) e ora anche

la prima causa per un brevetto standard essenziale in assoluto intentata da Apple, la prima volta nella ormai lunga storia della multinazionale di Cupertino.

Si tratta di un brevetto 5G SEP, quindi standard essenziale e che dovrebbe essere garantito e concesso a condizioni eque e non dicriminatorie: Apple ne è entrate in possesso con l’acquisizione della divisone chip modem di Intel nel luglio del 2019.

Il tribunale di Monaco è la sede numero uno al mondo per questo tipo di dispute legali: Mueller ritiene che Apple sta cercando di ottenere una ingiunzione, questo a breve o solo poco più avanti nel tempo. Il processo completo Apple contro Ericsson per il brevetto 5G standard essenziale è programmato per il 15 febbraio 2023.

Nelle scorse ore Ericsson ha annunciato i satelliti per le comunicazioni 5G insieme a Qualcomm e Thales, una tecnologia che spiega l’interesse di Apple per un iPhone con connettività satellitare.

Quanto accaduto in Colombia è l’ultimo di una serie di scontri che vedono le due aziende contrapposte in tribunale nel Regno Unito, con la International Trade Commission statunitense, che ha visto Ericsson attaccare un distributore brasilianoe scatenare azioni legali in Europa.