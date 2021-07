Samsung lancia nuovi pieghevoli e Galaxy Watch l’11 agosto

I prossimi dispositivi Samsung che saranno lanciati sul mercato includeranno smartphone pieghevoli, con l’evento Galaxy Unpacked dell’11 agosto pronto a rivelare anche nuovi Galaxy Buds e Galaxy Watch.

Questo, è quanto emerge da un ultimo rapporto diffuso in rete. L’appuntamento Galaxy Unpacked di Samsung è il palco abituale dell’azienda per il lancio dei suoi nuovi dispositivi mobili di punta. Una fuga di notizie su Twitter sembra aver rovinato buona parte dei piani della società, svelando in anticipo tutti i principali prodotti che Samsung potrebbe lanciare all’evento che, secondo molti, si terrà il prossimo 11 agosto.

Le indiscrezioni arrivano dall’affidabile Evan Blass e consistono in rendering animati di dispositivi Samsung, tra cui un paio di smartphone pieghevoli. Un modello più grande che dovrebbe essere Galaxy Z Fold 3, un dispositivo simile alla precedente versione di Z Fold 2, ma con una protuberanza della fotocamera più sottile rispetto al modello attuale.

L’altro pieghevole, apparentemente noto come Z Flip 3, aggiorna il display esterno per essere considerevolmente più grande di quello utilizzato nello Z Flip attuale, in grado di visualizzare molte più informazioni rispetto al modello precedente. Le fotocamere sono anche montate con un orientamento verticale, anziché orizzontale, per aiutare a mantenere il display il più grande possibile.

Accanto ai due smartphone pieghevoli, la fuga di notizie include un’altra versione di smartphone non pieghevole. Probabilmente si tratta di Galaxy S21 FE, modello che sembra simile al Galaxy S21 esistente, completo di un array di tre fotocamere sul retro e una fotocamera sul frontale.

È probabile che il modello FE abbia specifiche simili alle versioni di fascia bassa dello stesso S21, per fornire agli utenti una versione a basso prezzo dei suoi modelli di punta. Nel caso di Galaxy S20 FE, ciò è stato ottenuto cambiando i materiali dal vetro alla plastica per il case esterno, riducendo la memoria e modificando alcune altre specifiche per ridurre i costi di produzione.

Nei render vengono mostrate anche due versioni di Galaxy Watch 4 con stile decisamente diverso. Uno, che dovrebbe essere Galaxy Watch 4 Classic, presenta una lunetta girevole sulla parte anteriore attorno al quadrante circolare e un paio di pulsanti laterali. L’altro, che dovrebbe chiamarsi Galaxy Watch Active 4, perde la lunetta a favore di un aspetto pulito e di un ampio display.

Infine nei rendering vengono anticipati tre colori per i prossimi nuovi Galaxy Buds: mostrati in una custodia bianca, i presunti “Galaxy Buds 2” avranno la cancellazione attiva del rumore e potrebbero essere disponibili in una scelta di opzioni di colore bianco, grigio e viola chiaro. L’appuntamento è, salvo cambi dell’ultimo minuto, per il prossimo 11 agosto durante l’evento Samsung Unpacked.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina, invece in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android.