HMD svela tre Nokia Serie C e servizi a MWC 2022

In occasione di Mobile World Congress MWC 2022, HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia tre nuovi smartphone Nokia della serie C – il C21, C21 Plus e C2 2nd edition – in risposta al successo riscosso dai dispositivi di fascia entry-level che ha fatto registrare una crescita del fatturato pari al 41% dal 2020 al 2021. HMD Global ha raggiunto il suo primo anno completo di profittabilità operativa nel 2021.

Prevedendo un milione di sottoscrizioni alla Services Suite in H1, HMD annuncia una nuova divisione incentrata sui servizi per dare ulteriore impulso alla crescita e permettere all’azienda di prosperare, attrarre talenti e supportare meglio i clienti esistenti ottimizzando i processi interni.

«Il 2021 è stato un anno di trasformazione, che ha portato a una solida crescita dei ricavi in tutto il business e oggi celebriamo un nuovo capitolo redditizio per HMD Global con il rilascio di tre nuovi dispositivi Nokia» dichiara Florian Seiche, Chief Executive Officer, HMD Global. Terminali, prosegue il dirigente «Che non sono solo sicuri, affidabili e durevoli, ma assicurano che il maggior numero di persone possibile possa accedere a tecnologie innovative a un prezzo accessibile»

Tra le novità non solo smartphone «Sono entusiasta di annunciare che il nostro portafoglio di servizi include una soluzione di finanziamento sicuro per smartphone e altri dispositivi». Spiega ancora il CEO «In HMD, stiamo mettendo insieme questi due ingredienti, un’esperienza smartphone di alta qualità e una soluzione di finanziamento che si basa sulla nostra missione di rendere la tecnologia mobile moderna accessibile a tutti».

«In combinazione con il successo della nostra offerta di servizi per le aziende, che raggiungerà 1 milione di sottoscrizioni in H1, e assicurando l’eccezionale qualità che i clienti si aspettano da noi, offriamo un’esperienza accessibile e senza soluzione di continuità per le persone e le imprese in tutto il mondo».

Nokia Serie C

I tre nuovi dispositivi offrono solidità e lunga durata della batteria per cui i telefoni Nokia sono diventati famosi anni fa, in abbinamento al meglio del software Android e gli aggiornamenti di sicurezza. L’obiettivo del costruttore è sempre quello di creare telefoni Nokia che durano più a lungo, mantenendo una alta qualità costruttiva, caratterizzati dal design finlandese piacevole e funzionale. HMD rafforza la sua gamma di successo Nokia serie C, introdotta nel 2020 e che costituisce il 16% delle vendite totali di smartphone dell’azienda negli ultimi 5 anni.

Nokia C21 Plus

Il modello di punta della serie C – Nokia C21 Plus – è progettato per essere solido e offrire lunga autonomia a prezzo competitivo. Viene offerto con due diverse dimensioni della batteria, 4000 mAh e 5050 mAh che forniscono rispettivamente fino a due e tre giorni di autonomia – permettendo di rimanere connessi più a lungo e di ricaricare meno.

Realizzato intorno a un robusto telaio interno in metallo con un grado di protezione IP52, con resistenza allo sporco, alla polvere e alle gocce d’acqua grazie a un vetro di copertura temprato che protegge il display HD+ da 6,5” – Nokia C21 Plus può resistere a tutte le sollecitazioni della vita.

Mette a disposizione doppia fotocamera da 13MP con modalità panorama e ritratto, sistema operativo pulito con il minimo di contenuti preinstallati per lasciare più spazio per app, foto e dati personali. Il costruttore fornisce 2 anni di aggiornamenti di sicurezza trimestrali e la tecnologia di sblocco delle impronte digitali e del volto con AI.

Nokia C21

Anche Nokia C21 mantiene l’elevata qualità costruttiva, le promesse di sicurezza e la durata della batteria per tutto il giorno che caratterizzano la serie C. Il dispositivo offre una fotocamera migliorata da 8MP con tecnologia autofocus e lettura dei codici QR diretta per facilitare gli utenti quando scansionano menu, effettuano pagamenti e cercano informazioni.

Il processore multi core migliora prestazioni ed efficienza, mentre lo sblocco facciale basato su AI è ora supportato da un sensore di impronte digitali per una maggiore sicurezza e comodità. Anche per questo terminale il costruttore assicura due anni di aggiornamenti di sicurezza regolari.

Nokia C2 2nd edition

Ritroviamo infine elevata qualità costruttiva, resistenza e lunga autonomia in Nokia C2 2nd edition con schermo da 5,7″. Il costruttore assicura la durata della batteria per tutto il giorno, con una singola carica che permette ore di conversazione e giorni di stand by.

Accessori Serie C

Nokia C21, C21 Plus e C2 2nd edition sono dotati di una gamma di accessori tra cui cuffie con e senza fili e auricolari wireless:

Nokia Go Earbuds 2 +sono auricolari completamente senza fili con cancellazione del rumore ambientale (ENC), resistenza al sudore e agli spruzzi e fino a 24 ore di riproduzione

Nokia Headphones, cuffie disponibili cablate e wireless, con design super, morbida imbottitura sopra l’orecchio e braccio pieghevole per un maggiore comfort, indicate sia per le comunicazioni di lavoro che per la riproduzione di musica e nel tempo libero.

Divisione HMD Enterprise

Il milione di abbonamenti è suddiviso tra i tre prodotti principali (Connect Pro, Enable Pro e Softlock) che fanno parte di HMD Global Services e sono caratterizzati da connessioni IoT, licenze EMM e licenze di blocco dei dispositivi. La crescita globale delle linee esistenti di HMD Global Services ha portato alla suddivisione, che permetterà al team di concentrarsi sul miglioramento delle linee di prodotti esistenti, così come sull’innovazione e la creazione di nuove offerte di prodotti per i clienti.

«La nostra gamma di offerte IoT aziendali ha già avuto un impatto significativo su diversi settori tra cui la logistica, la sanità e la tecnologia finanziaria in tutto il mondo» dichiara Janne Lehtosalo, Vice President, Services in HMD Global. «Dopo la creazione della nuova divisione, crediamo che saremo meglio organizzati per far crescere ulteriormente la nostra offerta a più settori, servire meglio i clienti esistenti e portare nuovi servizi sul mercato».

Nokia Serie C, prezzi e disponibilità

Nokia C21 Plus sarà disponibile nel colore Dark Cyan nella variante 3/32 GB a partire da 149 €; Nokia C21 sarà disponibile nei colori Dark Blue e Warm Grey nella variante 2/32 a partire da 129 €. Nokia C2 2nd edition nei colori Warm Grey e Dark Blue nella variante 2/32 GB a partire da 109 €.

