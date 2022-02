Apple valuta la possibilità di produrre un ibrido MacBook/iPad?

Pochi giorni addietro è emersa una indiscrezione secondo la quale Apple starebbe valutando schermi pieghevoli di grandi dimensioni, fino a 20 pollici e superiori, da impiegare in MacBook, una macchina che potrebbe somigliare al ThinkPad X1 fold di Lenovo che vediamo nella foto qui allegata.

Nell’ultimo numero della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg rilancia l’indiscrezione affermando che Apple starebbe effettivamente valutando la possibilità di produrre un pieghevole ibrido MacBook/iPad.

«L’azienda potrebbe utilizzare uno schermo pieghevole da 20″ collegato a una tastiera fisica o con un lato del display che fungerebbe da tastiera virtuale», scrive Gurman. E ancora: «Mi è stato detto che Apple ha effettivamente esplorato la possibilità di creare un pieghevole ibrido MacBook/iPad con quest’ultimo approccio, senza la tastiera fisica e trackpad su base completamente touch-screen».

Non è chiaro se Apple ha solo valutato l’ipotesi e se qualche prototipo esista nei laboratori di Cupertino. Gurman, contrariamente a Ross Young, non azzarda previsioni; quest’ultimo ha recentemente riferito un’indiscrezione secondo la quale il produttore prevede un dispositivo con “schermo” pieghevole da 20 pollici per il 2026 o il 2027 (prima dell’iPhone pieghevole che potrebbe arrivare nel 2025). Secondo Gurman – la finestra di lancio prevista da Apple per l’introduzione di una simile macchina potrebbe essere la stessa nella quale dovrebbero arrivare Apple Care e gli occhiali AR (tra 4 anni).

Tornando con i piedi per terra, Gurman ribadisce che uno Special Event di Apple è ancora in programma intorno all’8 marzo, nonostante le preoccupazioni sollevate dall’attualità in Ucraina. Per l’evento imminentee sono iPhone SE 2022 e iPad Air di quinta generazione, entrambi con processore A15 e connettività cellulare 5G, oltre a MacBook Pro 13″ con processore Apple Silicon M2 e anche nuovi Mac mini con processori M1 Pro e M1 Max.