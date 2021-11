HomePod mini colorati, al via gli ordini in USA, Canada e Messico

Apple ha avviato gli ordini per i nuovi HomePod mini colorati, accessorio da 99$ ora disponibili oltre che nelle colorazioni bianco e grigio siderale che già conosciamo, anche in tre nuovi vivaci colori: giallo, arancione e blu.

Gli HomePod mini sono ordinabili sul sito Apple e negli Apple Store di Stati Uniti, Canada e Messico; sullo store italiano appare al momento l’indicazione generica “disponibile da fine novembre”.

Annunciati il 18 ottobre, gli Homepod mini colorati Apple aveva fatto sapere che i clienti in Australia, Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Taiwan avrebbero potuto acquistarli “da novembre”. In Italia il prezzo di listino è di 99 euro (IVA inclusa).

Colorazione a parte, le caratteristiche sono quelle che già note (qui la nostra recensione): in 8,43cm di altezza, HomePod mini offre offre ottima esperienza di ascolto, Siri, superficie touch e funzionalità per la domotica.

HomePod mini sfrutta un chip Apple S5 che in tempo reale analizza le caratteristiche specifiche della musica, ottimizzando la potenza sonora, regolando la gamma dinamica e controllando il movimento di driver e radiatori passivi.

Grazie a driver full-range, magnete al neodimio di qualità e a una coppia di radiatori passivi force‑cancelling, HomePod mini offre bassi profondi e alti cristallini.

Una guida d’onda acustica progettata indirizza il flusso del suono verso il basso e fuori dalla base dell’altoparlante, offrendo audio a 360°.

È possibile posizionarli in diverse stanze, permettendo di ascoltare la stessa musica, perfettamente sincronizzata, in qualunque punto della casa, oppure un brano diverso in ogni ambiente. Tre microfoni in array rilevano il comando “Ehi Siri” mentre un quarto, rivolto verso l’interno, cancella i suoni generati dall’altoparlante per migliorare la capacità di Siri di ascoltare le richieste vocali mentre viene riprodotta la musica.

Durante l’ascolto di musica e podcast, o mentre si è al telefono, si può trasferire all’istante l’audio semplicemente avvicinando l’iPhone all’HomePod mini.

Siri può riconoscere la voce di sei diversi familiari e personalizzare musica e podcast in base alle loro preferenze, o rispondere a richieste come leggere messaggi, promemoria, note e appuntamenti sul calendario, oppure fare chiamate e rispondere.

È possibile gestire accessori per la domotica utilizzando i comandi vocali di Siri per spegnere le luci, regolare la temperatura, chiudere a chiave la porta, impostare scene o controllare i dispositivi in orari specifici.

Utile anche la funzione di interfono per collegare i dispositivi della casa. L’utente può inviare un messaggio tramite interfono da un HomePod mini all’altro, anche se si trovano in aree, stanze e più ambienti diversi della casa: il messaggio verrà automaticamente riprodotto sull’HomePod mini previsto. L’interfono funziona anche con iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay, così tutte le persone della famiglia possono ricevere e inviare messaggi via interfono dal giardino, mentre stanno tornando a casa o quando sono in giro.

HomePod mini è compatibile con iPhone SE, iPhone 6s o successivo o iPod touch (settima generazione) con iOS 15; iPad Pro, iPad (quinta generazione e successive), iPad Air 2 o successivi o iPad mini 4 e successivi con iPadOS 15.