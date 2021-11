macOS 12 Monterey, come visualizzare al volo la barra del percorso nel Finder

Tra le piccole novità di macOS 12 Monterey, c’è una scorciatoia di tastiera che può essere utile in vari frangenti: la possibilità di visualizzare al volo la barra con il percorso completo di una cartella.

Anziché avere questa opzione sempre attiva (menu Vista -> Mostra la barra del percorso) come con le precedenti versioni di macOS, possiamo richiamare la barra al volo in caso di dubbi semplicemente tenendo premuto il tasto Option (Alt): la barra appare nella finestra del Finder aperta in quel momento fino a quando si tiene premuto il tasto. È anche possibile fare click sui vari elementi del percorso mostrati nella finestra e spostarsi direttamente nella cartella desiderata.

Facendo clic su questa barra e tenendo premuto il tasto Ctrl, è anche possibile compiere altre azioni come copiare il percorso del file o aprire la cartella nel Terminale. E cliccando su una cartella tenendo premuto il tasto Shift (Maiuscole) e il tasto destro del mouse (o equivalente combinazione con il trackpad) è possibile vedere o aprire le sottocartelle.

Apple ha integrato altre piccole migliorie nel Finder di macOS: è possibile risparmiare tempo lanciando i comandi rapidi dal Finder con la Touch Bar, la barra dei menu o il menu “Azioni rapide”; una nuova cartella nella barra laterale riunisce tutti i documenti condivisi su iCloud e mostra informazioni come lo stato degli inviti, l’ultima persona che ha modificato il file e altri metadati relativi alla condivisione. Anche la finestra “Vai a” ha un nuovo look e un sistema di completamento automatico migliorato per aiutare l’utente a trovare più rapidamente il file o la cartella che cerca.

Abbiamo dedicato già diversi articoli di approfondimento al nuovo sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.