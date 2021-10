HomePod mini in Italia a fine novembre a 99 euro e sarà anche a colori

Apple presenta HomePod mini in nuovi vivaci colori: una notizia per il resto del mondo ma per chi abita in Italia quella più interessante che lo speaker smart ha una una data di debutto nel nostro paese: entro novembre.

L’annuncio è pubblicato in calce al comunicato stampa con cui la Mela ha oggi presentato versioni colorate di HomePod Mini (giallo, arancione e blu, accanto ai classici bianco e nero).

La periferica rimane la stessa presentata qualche mese addietro nella colorazione grigio, con appena 8,43 cm di altezza. HomePod mini usa l’audio computazione per offrire un’esperienza di ascolto ricca e si avvale di chip Apple S5 e di un software che analizza le caratteristiche specifiche della musica, applicando inoltre complessi modelli di sintonizzazione per ottimizzare la potenza sonora.

HomePod mini è progettato per funzionare con Apple Music, Apple Podcast, migliaia di stazioni radio, compresa la pluripremiata Apple Music, e popolari servizi musicali come Pandora, Deezer e altri, oltre al nuovo piano Apple Music Voice.

Ovviamente, HomePod mini si può usare per gestire con facilità gli accessori per la domotica utilizzando i comandi vocali di Siri per spegnere le luci, regolare la temperatura, chiudere a chiave la porta, impostare scene o controllare i dispositivi in orari specifici. Ancora, grazie alla funzione interfono è possibile collegare i dispositivi della casa, con gli utenti che potranno inviare un messaggio da un HomePod mini all’altro, anche se si trovano in aree, stanze e più ambienti diversi della casa: il suo messaggio verrà automaticamente riprodotto sull’HomePod mini previsto. L’interfono funziona anche con iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay.

HomePod mini sarà disponibile in giallo, arancione e blu, oltre che in bianco e in grigio siderale, al prezzo di 99 €. I clienti in Australia, Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Taiwan possono acquistare HomePod mini da novembre dice Apple. In realtà se si fa sul sito on line, HomePod viene dato come in arrivo a fine del prossimo mese almeno per il nostro paese