L’Hub Domotico “Universale” Homey si aggiorna con Homey Energia e aiuta a consumare di meno

Abbiamo recensito a fondo Homey, l’hub domotico multiprotocollo di Athom con interfaccia disponibile pure in italiano in grado di includere migliaia di periferiche con diverse tecnologie wireless (Z-wave, Zigbee, Bluetooth, RF) che di solito non si parlano tra loro. Ora però potranno parlare anche alle vostre… tasche!

Grazie a Homey Energia, un aggiornamento gratuito al software e al firmware della soluzione rilasciato il 29 ottobre sarete in grado, attraverso le informazioni fornite dalle prese smart, dalle lampade e dai dati che vorrete inserire direttamente in assenza di informazioni live, sarete in grado di determinare i consumi reali del vostro impianto e magari confrontarli con una misurazione globale (con pinza amperometrica) e soprattutto capire quali sono gli apparecchi energivori e come gestirli al meglio.

Homey mostra uno sguardo globale ai vostri consumi correnti per tutti i dispositivi che consumano energia: ad esempio se aggiustate la luminosità di una lampada Hue Philips potete vedere immediatamente l’impatto dei suoi consumi e tutte le informazioni relative all’energia sono accessibili ovunque e sempre.

Tra l’altro molti dei device hanno consumi in stand by e anche questi incidono sulla bolletta elettrica: Homey Energy è in grado di misurare i dati sia in stand by che quando l’apparecchio è acceso.

Pannelli Solari

Ovviamente Homey Energia lavora anche in combinazione con i pannelli solari installati sull’abitazione o sull’ufficio e permette di controllare se il sistema genera l’energia prevista e mette a confronto l’energia prodotta con quella consumata dalla somma dei dispositivi presenti nel vostro impianto elettrico.

Misuratori Smart

Homey Energia aggiunge ovviamente il supporto dei misuratori di energia smart per offrire tutte le informazioni di confronto disponibili anche per individuare dei consumi probabilmente nascosti perché non collegati ad una presa o switch smart.

Oltre a questo Homey Energia rileva lo stato attuale dei dispositivi alimentati a batteria e vi ricorda quando queste debbono essere sostituite per mantenere l’efficienza dell’impianto e vi suggerisce la tipologia giusta per il loro ricambio.

Ovviamente Homey misura le periferiche collegate direttamente al vostro Hub. Se avete un sistema misto Homey+Homekit potrete rilevare solo quelle che sono viste da Homey e poi “in caduta” esposte anche sul sistema Apple.

Homey Energia è disponibile con la versione v3.0.0 del software Homey con la versione 3.0.1 dell’app Homey.

Ricordiamo che l’Hub Homey è venduto su Amazon a 299 Euro Iva compresa.