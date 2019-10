Nelle prime impressioni AirPods Pro brilla la magia Apple

Gli auricolari senza fili di Apple, i primi con cancellazione attiva del rumore, si possono già preordinare e arriveranno tra il 30-31 ottobre, ma in USA circolano già le prime impressioni su AirPods Pro. Un ristretto numero di youtuber statunitensi ha potuto mettere le mani in anteprima sui nuovi auricolari: nei video emergono elogi per le nuove caratteristiche e funzioni, ma anche una interessante nota su una nuova funzione implementata da Apple, finora mai vista in altri auricolari in vendita di altri marchi.

Molti si aspettavano un keynote Apple di ottobre (o primi giorni di novembre) ma a sorpresa il lancio dei nuovi auricolari senza fili, anticipati da mesi con sempre più insistenza, è avvenuto ieri tramite comunicato stampa e aggiornamento del sito web Apple: si possono già preordinare anche in Italia con consegna il 31 ottobre. Nelle prime impressioni su AirPods Pro, in attesa delle prove e recensioni complete, emerge una qualità audio migliorata rispetto agli AirPods di prima e seconda generazione: in effetti i primi due modelli suonano praticamente allo stesso modo.

Molto apprezzata anche la cancellazione del rumore definita come migliore rispetto al previsto. A differenza di altre cuffie e auricolari con cancellazione del rumore che provocano un fastidioso effetto vuoto, la presenza di feritoie per l’ingresso e l’uscita dell’aria evita questa fastidiosa sensazione a udito e orecchie. AirPods Pro sono apprezzati anche per l’indossabilità e la stabilità nelle orecchie, migliorata rispetto ai modelli visti finora.

Il tocco di magia Apple, mai implementato da altri costruttori, almeno a memoria di chi scrive, riguarda la funzione Ear Tip Fit Test. Una volta appaiati gli auricolari con iPhone, basta avvicinarli tra loro e aprire la custodia batteria, si può attivare questa funzione che verifica se l’utente ha scelto gli adattatori più indicati per il proprio orecchio.

Nella confezione Apple include cuscinetti in silicone di tre taglie diverse (large, medium e small): avviando la funzione Ear Tips Fit Test l’hardware e il sofisticato sistema di controllo verifica se la riproduzione audio è ottimale. Se il test è negativo l’app di Apple consiglia all’utente di cambiare la dimensione del cuscinetto.

Nelle prime impressioni su AirPods Pro viene apprezzata anche la modalità Trasparenza: toccando lo stelo degli auricolari oppure tramite i controlli su iPhone è possibile ridurre la cancellazione del rumore a un livello sufficiente per sentire anche i rumori esterni e per conversare.

In Italia gli AirPods con custodia standard costano 179 euro, mentre quelli con custodia di ricarica wireless costano 229 euro. Tenendo presente che i nuovi AirPods Pro costano 279 euro, la maggiore spesa di 50 euro risulta giustificata dalla numerose funzioni e caratteristiche aggiuntive. Sono disponibili anche su Amazon ma con consegna indicata dal 15 novembre.