Homey ora comunica in Italiano: come portare nella nostra lingua il gateway domotico tuttofare: espone tutto su Homekit

Abbiamo recensito approfonditamente il gateway domotico Homey di Athom negli scorsi mesi e lo stiamo usando proficuamente nella nostra installazione test con tante nuove periferiche di cui vi daremo conto. Una delle poche perplessità che avevamo per l’accettazione al grande pubblico era l’indisponibilità di una versione italiana del software di controllo.

Il problema è stato risolto e che come ci avevano promesso gli sviluppatori in Primavera è arrivata una nuova versione che gestisce l’interfaccia in lingua italiana. Anche se non c’è un help in linea nella nostra lingua e alcune pagine online come quelle degli insights (le misurazioni) sono ancora in Inglese, la traduzione dei menu renderà più accessibile ad un vasto pubblico le capacità del gateway.

Per attivare la lingua italiana c’è una semplice procedura che vi illustriamo qui sotto.

Prima di tutto bisogna scaricare la versione dell’applicazione online dal 9 Agosto o una versione successiva. Poi, una volta installata bisogna procedere all’aggiornamento del driver software principale alla versione 2.5.1 che carica la traduzione italiana e infine andare nei settaggi dell’applicazione e selezionare la lingua italiana.

Una volta seguita la procedura l’interfaccia risulterà quella che vedete nelle schermate qui sotto (equivalenti per iOS e Android).

Come vedete alcune delle comunicazioni rimangono in lingua inglese così come l’Help online ma confidiamo in una progressiva “italianizzazione” anche delle comunicazioni push e nelle FAQ. Nel frattempo vi invitiamo a leggere la nostra completa recensione.

Homey nella versione standard si può acquistare a 299 Euro Iva compresa su Amazon.