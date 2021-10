Honda SENSING 360, nuovo sistema per guida assistita e sicurezza

Honda Motor ha presentato il nuovo sistema omnidirezionale Honda SENSING 360 per la guida assistita e la sicurezza che elimina gli angoli ciechi intorno al veicolo e contribuisce a evitare le collisioni riducendo la fatica della guida per il conducente.

Ulteriore evoluzione del sistema precedente, Honda SENSING 360 vanta un campo di rilevamento non solo frontale e posteriore, ma anche in senso omnidirezionale intorno all’auto.

L’introduzione di Honda SENSING 360 è prevista a partire dal 2022 nel mercato cinese. A partire dal 2030, Honda estenderà l’applicazione a tutti i modelli in vendita nei mercati principali.

Il produttore riferisce di essere attivamente impegnato per raggiungere l’obiettivo di una società senza collisioni a beneficio di tutti gli utenti della strada, portando avanti la ricerca e lo sviluppo in materia di tecnologie per la sicurezza, a livello di hardware e software.

Fin dalla sua introduzione nel 2014, il sistema per la guida assistita e la sicurezza Honda SENSING ha ulteriormente migliorato le sue funzioni e si è esteso ai modelli di produzione di massa su scala mondiale, offrendo supporto in una serie di situazioni di guida.

Con Honda SENSING 360 nasce il rilevamento a 360°, che aggiunge cinque unità radar a onde millimetriche all’anteriore e a ogni angolo dell’auto, oltre alla telecamera monoculare disponibile sull’attuale versione di Honda SENSING. Il campo di rilevamento copre ora gli angoli ciechi intorno all’auto e contribuisce a evitare le collisioni con altri veicoli e pedoni, oltre a ridurre la fatica della guida per il conducente. Per sviluppare Honda SENSING 360, il produttore ha sfruttato conoscenze e know-how messi a punto nelle attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie per la guida automatica di livello 3.

