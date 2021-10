Nintendo Switch OLED a 187 € su Amazon con permuta

Nintendo ha rilasciato da poco la sua “nuova” console, Nintendo Switch OLED. Come lascia intendere il suo nome non si tratta di una console completamente nuova, bensì di un aggiornamento allo schermo del precedente modello. Adesso, offre un display OLED, che permetterà una visualizzazione e una resa migliore quando si gioca in mobilità.

La prima, e sostanziale, differenza rispetto al modello precedente è il nuovo schermo. Non solo cambia di tecnologia, passando a OLED dal “vecchio” LCD, ma anche le dimensioni sono mutate: dai precedenti 6,2 pollici, si passa a 7 pollici di diagonale.

Il nuovo schermo presenta una cornice più sottile e naturalmente colori più brillanti e contrasto più elevato per via del nuovo OLED. Cambia leggermente anche lo stand, adesso più largo e regolabile, che permette di impostare un’angolo di visione maggiore. Ancora, la dock della console presente una porta LAN, oltre a dispone di due porte USB e alla connettività HDMI per collegarla alla TV, mentre al suo interno aumenta la memoria, che da 32 passa a 64 GB, espandibile. Infine, Nintendo ha migliorato gli altoparlanti integrati. Ultima differenza è anche la colorazione, adesso totalmente nuova, con il bianco predominante.

Al di là di queste differenze, Nintendo Switch OLED non è più potente del diretto predecessore standard, ed è naturalmente compatibile con tutti i giochi già acquistati per il modello Standard.

La console costa su Amazon 349 euro, con disponibilità immediata; è possibile anche permutare la vecchia console: se in perfette condizioni Amazon ve la paga 162 euro. Inoltre, da non sottovalutare la possibilità di acquistare ancora Switch Standard (edizione 2021 con batteria migliorata) ad un prezzo inferiore, a circa 270 euro. Si tratta di un’ottima offerta, che consigliamo a chiunque preferisca giocare sulla TV di casa. Infatti, se pensate di non giocare in mobilità, e dunque di non sfruttare lo schermo OLED, il consiglio è di buttarvi sul precedente modello e risparmiare circa 60 euro.