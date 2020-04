HONOR Magic Watch 2: a breve Saturazione ossigeno e Cycle Tracker

HONOR Magic Watch 2, lo smartwatch di fascia alta della nota società, si arricchisce oggi di due importanti funzioni, che certamente faranno la felicità di tutti i possessori:m il monitoraggio SpO2 analogo a quello che fanno i saturimetri “da dito” e Cycle Tracker. Ecco di che si tratta in dettaglio.

HONOR Magic Watch 2, che ricordiamo essere il modello di punta nella categoria wearable del brand, offrirà due nuove funzioni tramite aggiornamento OTA. Si tratta, come già annunciato, del monitoraggio della SpO2 e della modalità Cycle Tracker per il monitoraggio del ciclo femminile. Le novità si manifesteranno a partire dal 18 aprile sulla versione da 42 mm. Gli aggiornamenti approderanno, in seguito, anche sulla versione 46mm, precisamente entro il 10 maggio prossimo.

Si tratta di due miglioramenti che incrementeranno il valore dell’orologio, almeno per quanti lo utilizzano per il monitoraggio dello stato fisico. La possibilità di monitorare l’SpO2, ossia la saturazione di ossigeno capillare periferico offre una stima della quantità di ossigeno nel sangue. La SpO2 è un indicatore cruciale dell’apporto di ossigeno alle cellule e ai tessuti e permette di valutare come il corpo si sta adattando durante gli allenamenti o ad alta quota.

L’ossigenazione del sangue, che aumenta durante gli allenamenti o altre attività, è necessaria per fornire l’energia di cui i muscoli hanno bisogno per funzionare. Più alto è il contenuto di ossigeno nel sangue, migliore è il metabolismo dell’essere umano. Una percentuale di saturazione di ossigeno tra il 90% e il 100% è considerata una lettura normale. Se si vede un punteggio inferiore all’89%, potrebbe essere un segno di scarsa ossigenazione del sangue che può causare affaticamento, sonnolenza, svogliatezza, vertigini, battito cardiaco rapido, diminuzione della memoria e altri problemi.

HONOR MagicWatch 2 è in grado di offrire un feedback su schermo della percentuale di ossigeno nel sangue, insieme ai dati sull’altitudine, che è particolarmente utile per chiunque sia appassionato di escursionismo, sport alpini e altre grandi spedizioni per tenere traccia del vostro stato di salute.

HONOR Magic Watch 2 è disponibile su Amazon a partire dai seguenti link: