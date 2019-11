Honor MagicWatch 2 è lo smartwatch elegante con batteria da due settimane

Presentato Honor MagicWatch 2, nuovo smartwatch personalizzabile del marchio del gruppo Huawei con una durata di batteria fino a 14 giorni grazie al processore Kirin A1 incorporato. E’ dotato di tecnologie di monitoraggio per la salute di chi lo indossa.

Tra le peculiarità di questo indossabile la possibilità di tracciare ben 15 modalità di fitness, così da trasformare l’orologio in un vero e proprio personal trainer di fiducia, così da stimolare quanto possibile uno stile di vita più sano e sportivo. Oltre alle 15 modalità di fitness, l’indossabile è in grado di monitorare ben 13 allenamenti di corsa indoor e outdoor, dal livello base a quello avanzato.

Dotato della tecnologia Huawei TruSleep 2.0, HONOR MagicWatch 2 può riconoscere e diagnosticare in modo preciso 6 tipi comuni di disturbo del sonno e fornire più di 200 consigli su misura sulla base delle proprie abitudini, volti a migliorare la qualità del riposo. Inoltre può tenere d’occhio il battito cardiaco 24/7 e inviare una segnalazione nel caso in cui andasse sopra o sotto i valori normali. Offre una resistenza all’acqua fino a 50 metri, ed è in grado di monitorare in maniera efficiente il battito cardiaco anche sott’acqua.

Lo smartwatch mette a disposizione dell’utente alcune app incorporate, come il Meteo, Alarm, Timer, Find My Phone altre ancora, grazie ai 4GB di spazio di archiviazione di cui è dotato, 2GB dei quali possono essere usati per la musica consentendo di inserire fino a 500 canzoni. Honor MagicWatch 2 vanta uno schermo touch a colori AMOLED 1,39 pollici, tecnologie avanzate di monitoraggio della salute e del benessere, una batteria a lunga durata e quadranti personalizzabili e sarà disponibile in due misure, 46mm e 42mm.

Honor MagicWatch 2 sarà disponibile prossimamente nei mercati principali, compreso quello italiano. Ricordiamo che Huawei, di cui Honor fa parte, ha annunciato investimenti per 10 milioni di dollari per sostenere gli sviluppatori italiani. Per tutti gli articoli di macitynet sull’universo Android si parte da questa pagina.