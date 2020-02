Ora iCloud.com è disponibile via browser da iPhone, iPad e Android

Senza rilasciare annunci né comunicati Apple rende disponibile il supporto nativo iCloud.com via browser per iPhone, iPad e Android: finora per utilizzare i servizi cloud di Apple da dispositivi mobile era consigliabile passare alla versione desktop, come illustrato in questo articolo di macitynet.

Ora direttamente da Chrome o Safari è possibile accedere al proprio account e utilizzare alcune delle funzioni del servizio cloud della multinazionale di Cupertino. Una funzione utile soprattutto per gli utenti che usano sia dispositivi Apple che Android.

Le funzioni e i servizi disponibili da iCloud.com via browser cambiano a seconda del dispositivo utilizzato. Nelle prove effettuate da macitynet su iPhone e Android risultano disponibili Foto, Note e Trova iPhone. Negli USA e in altri paesi è possibile utilizzare anche Promemoria.

Decisamente superiore invece il numero di servizi e funzioni disponibili su iCloud.com via browser su iPad. Una volta effettuato l’accesso infatti abbiamo a disposizione Mail, Contatti, Calendario, Foto, iCloud Drive, Note, Promemoria, Trova Amici e Trova iPhone. In pratica rimangono escluse esclusivamente le versioni web app Apple di produttività Pages, Numbers e Keynote.

In generale e per le app disponibili iCloud via browser su iPhone, iPad e Android offre le stesse funzioni che siamo abituati a utilizzare tramite computer via Internet. Il sito Newslanded rileva però alcuni malfunzionamenti su Android via Chrome in Note, Foto e non solo. Più che restrizioni di funzionamento implementate da Cupertino sembra trattarsi di bug e problemi di gioventù che con ogni probabilità verranno risolti con il tempo.

Se la versione mobile nativa appena rilasciata non fa al caso vostro è sempre possibile passare alla versione web per desktop, come spieghiamo in questo articolo. Ricordiamo che iCloud è disponibile anche sui dispositivi Windows sotto forma di app.

