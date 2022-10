Horizon Worlds è così brutto che non piace ai dipendenti Meta

Sembra che Meta stia avendo problemi a persuadere anche i propri dipendenti a indossare uno dei suoi visori di realtà virtuale e utilizzare la sua app principale per il metaverso, Horizon Worlds. Tanto che un promemoria interno dice che l’azienda “ritiene i manager responsabili” dei loro team per l’utilizzo.

E’ solo una delle tante note trapelate che suggeriscono che Apple potrebbe non avere troppo da temere dalla concorrenza di Meta quando e se sceglierà di lanciare il suo hardware VR/AR. Horizon Worlds è un ambiente di realtà virtuale gratuito che attualmente costituisce la principale piattaforma metaverso dell’azienda:

Horizon rende facile incontrare i propri amici ed esplorare nuove persone. Una volta che sei lì, puoi unirti a una festa per chattare insieme mentre navighi tra Horizon e dare un’occhiata ai mondi in primo piano nell’Horizon Plaza per vedere cosa c’è di nuovo. Puoi anche navigare nel menu, dove puoi cercare i mondi pubblicati in Horizon per nome e trovare nuovi luoghi da esplorare

Attualmente è disponibile tramite i visori VR Oculus Rift S e Meta Quest 2 dell’azienda e naturalmente Horizon Worlds sarà disponibile anche sul prossimo visore Meta Quest Pro VR/AR, previsto in arrivo con specifiche tecniche di fascia alta, simili a quelle indicate anche per il primo visore Apple per realtà aumentata e virtuale che dovrebbe arrivare nel 2023.

La visione di Meta per Horizon Worlds è che venga utilizzato sia dalle imprese che dai consumatori, ma finora sembra che anche il personale dell’azienda non abbia molta intenzione di utilizzarlo.

The Verge ha ottenuto promemoria dal capo di Metaverse, Vishal Shah, in cui ha annunciato un piano per costringere essenzialmente i dipendenti a usarlo. Un problema chiave con lo sviluppo di Horizon fino ad oggi, secondo i promemoria interni di Shah, è che le persone che lo costruiscono all’interno di Meta sembrano non usarlo così tanto:

In una nota datata 30 settembre, Shah dichiara che i dipendenti non stavano ancora usando abbastanza Horizon, scrivendo che si stava pensando a un piano per rendere i manager responsabili di controllare che i loro team utilizzino Horizon Worlds almeno una volta alla settimana. L’idea dietro questa impostazione è chiara: non si può costruire Horizon senza utilizzarlo.

Lo stesso Shah ammette che l’app soffre di gravi problemi di qualità, e in uno dei promemoria trapelati arriva ad ammettere che “la nostra esperienza di onboarding è confusa e frustrante per gli utenti”. L’azienda ha risposto al rapporto di The Verge precisando di essere sempre al lavoro per migliorare la qualità e che l’app è un “un viaggio pluriennale”.

