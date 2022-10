TikTok prende esempio da Instagram per le foto

Da anni accade spesso che Instagram peschi a piene mani dal repertorio di TikTok quando si tratta di portare funzioni sul proprio network. Questa volta, però, si gioca a parti invertite: è TikTok che sta copiando Instagram con una nuova funzione chiamata Modalità foto. L’aggiornamento consente agli utenti di TikTok di condividere più foto fisse in un post, insieme a didascalie fino a 2.200 caratteri.

I nuovi post fotografici di TikTok, che possono anche includere musica, appariranno nella pagina “Per Te” accanto ai video. In un post sul blog, TikTok afferma che spera che la modalità Foto, combinata con la lunghezza dei caratteri recentemente estesa, consenta ai creatori di “esprimersi e connettersi più profondamente con gli altri”.

La modalità foto sta anche rendendo la pagina For You di TikTok più simile a Instagram in modi che potrebbero non essere poi così creativi. Secondo Mashable, la funzione viene già utilizzata dai creatori per condividere meme di testo riciclato e altri contenuti che sono spesso popolari proprio su Instagram.

Il fatto che TikTok stia copiando una premessa originale di Instagram è certamente curioso, considerando che proprio Instagram ha dovuto lottare con TikTok, copiando a quest’ultimo il format dei video brevi e dando poi vita ai Reels. Il Wall Street Journal ha recentemente riferito che TikTok sta comunque superando ampiamente Instagram Reels nel tempo di visualizzazione quotidiano.

Non è comunque una novità che i vari social peschino a piene mani dai rivali nel tentativo di imitare caratteristiche e funzionalità concorrenti, per rendere le proprie piattaforme più appetibili agli utenti. Solo nelle ultime settimane Twitter ha introdotto un feed in stile TikTok per i video a schermo intero, mentre YouTube Shorts, a sua volta un clone di TikTok, ha aggiunto voci fuori campo in stile TikTok.

Intanto negli Stati Uniti c’è chi vuole indagare sui possibili rischi di TikTok per la salute mentale dei giovani; da marzo la lunghezza massima dei video è stata estesa fino a 10 minuti.