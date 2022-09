Meta Quest Pro, il nuovo visore trapela prima del lancio

Il prossimo visore Quest Pro di Meta (nome in codice Project Cambria) dovrebbe arrivare il mese prossimo, ma un video pubblicato in rete sembra mostrarlo per intero. È stato originariamente pubblicato su Facebook da Ramiro Cardenas, che ha affermato che più dispositivi sono stati dimenticati in una camera d’albergo.

Nel video (pubblicato anche su Twitter dall’esperto di sicurezza Kevin Beaumont), Cardenas mostra un visore nero con tre telecamere nella parte frontale che assomiglia al visore nome in codice Project Cambria mostrato in parte da Meta in precedenza. Sembra anche il modello visto in un video didattico trapelato in rete nei giorni scorsi. Il filmato rivela anche i nuovi controller, con un nuovo design (di nuovo, molto simile a quello del video didattico trapelato) che sostituisce i precedenti controller Loop.

La confezione reca la scritta Meta Quest Pro, insieme a un adesivo che mostra come si tratti di un sample, un campione non destinato alla vendita. Ricordiamo che si tratta di una ulteriore conferma del possibile nome ufficiale al lancio, perché Meta Quest Pro è già apparso indicato all’interno di una app per iPhone nel mese di luglio.

Video as Facebook sucks for links. pic.twitter.com/J07x5nCLkQ — Kevin Beaumont (@GossiTheDog) September 12, 2022

Con il visore Meta Quest Pro, Mark Zuckerberg ha promesso una “esperienza di realtà virtuale di fascia alta”, con un visore non cablato, questo in occasione di una dimostrazione avvenuta nel mese di maggio in cui il colosso dei social ha mostrato alcune applicazioni possibili in Realtà Aumentata: in una parte del video è visibile ma solo parzialmente il visore Project Cambria destinato a diventare Meta Quest Pro o quale sarà il nome ufficaile definitivo.

Nella stessa presentazione di maggio Mark Zuckerberg ha accennato che il prosimo visore in arrivo potrebbe avere sensori aggiuntivi che lo rendono utile per altre attività e funzioni oltre il gioco, insieme al tracciamento degli occhi, al monitoraggio del viso e altro ancora.

È fantastico per i giochi, ma non è solo per i giochi

Con queste parole lo ha presentato Zuckemberg. Il video, in ultimo, rivelerebbe anche il nome finale del prodotto, che dovrebbe essere confermato in Meta Quest Pro.