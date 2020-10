Hours Time Tracking: gestisce al meglio il tuo tempo su Apple Watch, iPhone e Mac

Hours Time Tracking è l’app che aiuta, anche direttamente al polso, a monitorare il tempo individuale, da professionista, da dipendente o da membro di un team. L’app è particolarmente facile e intuitiva da utilizzare: attiva un semplice timer per monitorare i luoghi in cui passi l’utente passa le sue ore della giornata, usa una timeline visiva per correggere gli errori o una voce di gruppo per creare una tabella ore dopo un evento. E’ disponibile gratis in App Store, oltre che per iOS e Mac, anche per Apple Watch.

L’idea di fondo che muove l’app è semplice: che si voglia monitorare il tempo della propria giornata personale o lavorativa, da dipendente, professionista autonomo o come membro di un team di lavoro, l’app Hours è la scelta giusta. Grazie a Hours Personal si potrà monitorare facilmente il tempo per uso personale. Hours Professional, invece, consente a professionisti e imprenditori di tenere traccia del tempo dedicato ai progetti e di fatturarlo. Hours Teams è l’opzione che consente il monitoraggio collettivo dei membri di un team che lavorano a un progetto.

L’app, anche sull’orologio, fa uso di una timeline grafica, che rende la visualizzazione del tempo ancor più semplice. Non mancano promemoria intelligenti, segnalazioni e un’interfaccia utente semplice realizzata da un team che ha vinto l’Apple Design Award.

L’app permetterà di creare con facilità semplici timer che monitorano le attività in tempo reale o utilizzare la tabella ore facoltativa dopo aver inserito un evento. Ancora, permette di avviare/interrompere/cambiare timer con un solo tocco, modificare la timeline grafica per individuare rapidamente gli errori e correggerli, sincronizzare il tempo su più dispositivi, inclusi Apple Watch e Hours Web, fatturare il tempo con le versioni Professional e Team e usare Siri per avviare o interrompere il monitoraggio del tempo.

Hours offre un abbonamento mensile ad “Hours Pro” a 7.99 euro al mese e uno annuale a 65.99 euro all’anno. Hours offre anche un abbonamento ad “Hours Personal” a 21.99 euro. L’app si scarica direttamente da qui.