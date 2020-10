L’app Mappe di Apple ridisegnata per Regno Unito e Irlanda

Dopo gli Stati Uniti, dove per prima l’app Mappe di Apple è stata ridisegnata con copertura stradale e dati pedonali migliorati, indirizzi più precisi e copertura dettagliata del suolo, anche nel Regno Unito e in Irlanda è possibile usufruire di un’app Mappe ridisegnata con navigazione più veloce e precisa, e con una vista più completa di strade, edifici, parchi, aeroporti, centri commerciali e altro.

Le funzionalità rinnovate di Mappe offrono cartografia particolareggiata, vista degli edifici migliorata, navigazione più precisa e la funzione “Look Around” (a panoramica reale delle strade che consente di guardare a 360 gradi e spostarsi tra le strade) per alcune città.

Londra, Edimburgo e Dublino sono le prime città del Vecchio Continente per le quali è disponibile la panoramica reale delle strade. Per queste città sono disponibili anche le guide curate (una novità di iOS 14), indicazioni per i ciclisti e itinerari per i veicoli elettrici. Le indicazioni per i ciclisti tengono conto dell’altitudine, del traffico e della presenza di scalinate lungo il percorso.

Le guide delle città (con contributi di Time Out, Lonely Planet e dell’Evening Standard) propongono un elenco curato di luoghi interessanti da visitare, creato a partire da una selezione di risorse affidabili. Le guide – spiega Apple – sono ottime per scoprire nuovi ristoranti o attrazioni e per mettere alla prova i consigli dei marchi più famosi.

Apple non dice quando ma è da molto tempo al lavoro per migliorare l’app Mappe in vari modi e viste 3D, guide e funzionalità per spostamenti green, dovrebbero arrivare nei prossimi mesi anche per altre città europee.

