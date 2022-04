Microsoft cancella il post ufficiale con la foto di iMac M1

Spesso Twitter svela influencer, celebrità e anche dirigenti che usano prodotti e computer Apple anche se per ruolo o ingaggio pubblicitario dovrebbero usare tutt’altro: l’ultimo episodio riguarda il post su Twitter di un dirigente Microsoft che offre consigli per la pulizia del computer, mostrando però la foto di un iMac M1 in funzione.

Questa volta non è dato sapere se il dirigente Microsoft in questione usa o meno iMac M1, anche se la prova dei prodotti della concorrenza rientra senza dubbio nelle mansioni delle divisioni di marketing e non solo. In questo articolo riportiamo da 9to5Mac una schermata del post su Twitter di Microsoft con la foto di iMac M1 poi rimosso. In ogni caso non è mai consigliabile mostrare i prodotti dei concorrenti quando si parla di manutenzione e gestione di Windows, nel caso di iMac M1 per almeno due ragioni.

La prima ragione è che Microsoft potrebbe scegliere tra una moltitudine di computer PC Windows dei marchi partner oppure, meglio ancora, dando visibilità ai suoi sistemi Surface. La seconda ragione è che con il passaggio ai suoi processori proprietari Apple Silicon, tutti i computer Mac per il momento non possono funzionare con Windows in modalità BootCamp, come invece è possibile fare con tutti i Mac con processori Intel.

Il post originale del dirigente Microsoft invitava gli utenti PC Windows ad effettuare le «Pulizie di primavera» sul proprio sistema per ottimizzare sicurezza e fluidità. Diversi utenti hanno però notato che la foto pubblicata da Microsoft con il post mostrava un iMac M1, alcuni segnalando la svista non senza qualche battuta e frecciata indirizzata alla multinazionale di Redmond. Nel giro di alcune ore Microsoft ha cancellato il post incriminato che sfoggia iMac M1, ma si sa è praticamente impossibile cancellare tutte le tracce dalla rete.

