HTC forse lancerà uno smartphone per il metaverso il 28 giugno

E’ in arrivo la risposta di HTC al metaverso di Facebook. Sapevamo da marzo che l’azienda stava lavorando ad uno smartphone dotato di funzionalità dedicate al metaverso, e adesso pare che sia pronto per essere annunciato al mondo: attraverso un post su Twitter l’azienda ha infatti fissato la data del 28 giugno come il momento giusto per presentare questo nuovo dispositivo.

Il messaggio è abbastanza criptico perché dice soltanto «Accedi al futuro» e lo accompagna alla suddetta data: tra gli hashtag allegati troviamo il #Viverse che dovrebbe rappresentare il nome della nuova linea di prodotti, mentre il #Createmymetaverselife suggerisce che tra le capacità del dispositivo ce ne sono alcune incentrate proprio su questo nascente mercato.

Non sappiamo però di cosa si tratta, né è assolutamente certo che si tratti di uno smartphone, sebbene le linee e le forme presenti nell’immagine dell’annuncio lo lasciano presupporre; d’altronde al Mobile World Congress di quest’anno un portavoce della società aveva preannunciato lo sviluppo di uno smartphone per il metaverso.

Secondo le indiscrezioni questo Viverse dovrebbe consentire di socializzare e tenere riunioni in VR: si dice che probabilmente offra un’esperienza AR/VR tramite la piattaforma open-source di HTC con cui è ad esempio possibile chattare con gli altri tramite VRChat, tenere riunioni di lavoro in Engage, collaborare in Vive Sync, guardare concerti olografici in VR e altro ancora, come l’integrazione col visore Vive Flow VR.

Altri affermano che potrebbe persino avere alcune funzionalità blockchain come il telefono HTC Exodus di diversi anni fa, ma di questo ci sono voci troppo discordanti per ritenerne una più valida dell’altra. In base a quanto riferito l’azienda prevede di lanciarlo inizialmente a Taiwan insieme a Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile e FarEasTone. Ma per maggiori dettagli dovremo attendere ancora qualche settimana, quando l’annuncio di martedì 28 giugno offrirà uno sguardo più ravvicinato al prodotto e alle tecnologie impiegate.