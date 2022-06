La docking station che potenzia Mac mini in offerta a 60 euro

Mac mini è una macchina potentissima, ma non senza limitazioni. La connettività, ad esempio, è alquanto ridotta. Ed allora, per espandere le porte disponibili, e la memoria, è possibile far leva su docking station apposite, che risultano ottimizzate per questo piccolo desktop della Mela. Si parte da poco più di 60 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

La dock di installa praticamente sotto il Mac mini e nome riprende l’intera area. Esteticamente si avrà l’impressione di un Mac un po’ più alto, e nel complesso l’estetica rimarrà elegante e pulita. Il primi elemento da tenere in considerazione è che questa dock offre il supporto agli SSD M.2, potendo così aggiornare l’archiviazione del vostro Mac, senza necessità di ulteriori interventi, che peraltro risultano essere impossibili su Mac mini 2020 con processore M1. Non solo, è possibile anche installare un HDD Sata da 2,5 pollici.

La dock in questione amplia poi il numero di porte presenti. In particolare offre uno slot per schede SD e MicroSD, oltre a quattro porteUSB full size. La dock è altra appena 1,5 mm, mentre i lati hanno una lunghezza di 19,5 mm. Come già detto, si abbina perfettamente al vostro Mac mini, tanto che potrà essere selezionato il colore: grigio scuro per il Mac mini 2018 e grigio chiaro per la versione 2020 con processore M1.

Grazie alla presenza di queste numerose porte non sarà più un problema poter collegare periferiche esterne, così come la presenza dell’alloggiamento per SSD e HDD permetterà di espandere la memoria del desktop in caso di necessità. Peraltro, la dock viene montata in modo tale da presentare i connettori sul frontale, così da essere sempre facilmente raggiungibili da chi lavora alla scrivania.

Potete acquistare questa dock a 63 euro per la versione di Mac mini 2018, mentre occorrono 69 euro per la variante color grigio chiaro, adatta a Mac mini 2020.