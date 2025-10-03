Perplexity Comet ora è gratis, fatevi un giro con il browser AI

A differenza dei browser più noti, nati diversi anni fa, Comet di Perplexity è stato progettato da zero con interfaccia e funzioni su misura per sfruttare al meglio le funzioni AI evolute in termini di ricerca e di assistenza all’utente: finora per usarlo bisognava sottoscrivere l’abbonamento Perplexity Max da 200 dollari al mese (salvo l’offerta per gli utenti PayPal), mentre ora tutti possono usare Comet gratis, anche se con qualche limitazione.

Mentre con Microsoft Edge e Google Chrome le funzioni AI sono state aggiunte a posteriori, in Comet Perplexity ha integrato di serie sia gli strumenti di ricerca AI che un assistente personale AI. Quest’ultimo, come dichiara lo sviluppatore “naviga nel web con gli utenti” permettendo di fare molto di più in molto meno tempo.

Naviga con Intelligenza

In sostanza Comet è in grado di comprendere, riassumere e confrontare qualsiasi informazione e pagina web visitata, organizza le schede di navigazione per categoria e se l’utente lo desidera chiude le pagine che distraggono. È in grado di generare piani di ricerca e studio, creare un sito web, consultare gli ultimi messaggi Gmail e Google Calendar per preparare bozze delle risposte in base agli appuntamenti della giornata.

L’agente AI integrato funge da assistente per l’utente che può richiedere praticamente di tutto: creare una lista della spesa per una serata o una ricetta particolare, riassumere tutte le notizie su un argomento confrontando versioni e interpretazioni, analizzare dati finanziari e azionari, pianificare una vacanza.

Comet è in grado di svolgere in automatico una lunghissima serie di operazioni e attività complesse che giustificano il motto coniato da Perplexity ““Il browser che lavora per te”.

Comet è gratis ma con limitazioni

Il browser Comet di Perplexity è ora disponibile gratis per il download in versione per Mac e Windows e si scarica da questa pagina. Nella versione free non sono inclusi gli agenti che lavorano in background, ci sono limitazioni per quanto riguarda l’uso dei modelli, sono esclusi quelli più avanzati, oltre che nel numero massimo delle richieste.

Per avere a disposizione le ultime notizie e contenuti curati da alcune delle principali testate (CNN, Conde Nast, Fortune, Le Figaro, Le Monde, The Los Angeles Times e The Washington Post) occorre sottoscrivere il piano di abbonamento Comet Plus che costa 5 dollari al mese. Quest’ultimo è già incluso per chi invece è abbonato a piani Pro e Max.

Un anno di Perplexity Pro gratis per gli utenti PayPal

Ricordiamo che gli utenti con account PayPal possono ottenere gratis un anno di Perplexity Pro: in questo articolo tutto quello che c’è da sapere e come fare.

