Huawei annuncia il nuovo tablet HUAWEI MatePad

Huawei annuncia il lancio del nuovo tablet HUAWEI MatePad, dotato di HarmonyOS 2 e compatibile con HUAWEI M-Pencil di seconda generazione. Ecco prezzi e caratteristiche del nuovo dispositivo della casa cinese.

HUAWEI MatePad è, anzitutto, dotato di un display FullView da 10,4 pollici con risoluzione 2K, e supporto alla HUAWEI M-Pencil (2a generazione) per restituire l’esperienza della scrittura a matita, così da risultare uno strumento per la collaborazione multi-screen e cross-device tra smartphone e PC. Il dispositivo vanta un rapporto schermo-corpo dell’84%, anche grazie al fatto che è dotato di una cornice micro-curva che fa sembrare il dispositivo più sottile e permette al tablet di adattarsi meglio alla mano.

Oltre al supporto alla M-Pencil di seconda generazione, il tablet offre funzionalità di stilo anche a livello di sistema, come HUAWEI FreeScript, Annotate e Take snippet, rendendo l’inserimento della scrittura a mano più comoda e fluida.

HUAWEI MatePad ottimizza anche il puntatore del mouse: passando il cursore del mouse su una certa app è possibile visualizzare in anteprima il contenuto e cliccando si può eseguire il comando.

Al suo interno, il dispositivo accoglie un processore proprietario Huawei Kirin 710A, cosa core: 4 x Cortex-A73 a 2,0 GHz più 4 Cortex-A53 a 1,7 GHz. Ad affiancare il processore anche una GPU Mali G51.

A livello di autonomia HUAWEI MatePad propone una batteria da 7,250mAh che può rimanere in standby fino a 28 giorni e garantire fino a 12 ore di riproduzione video HD 1080p locale continua.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI Matepad è disponibile da oggi su Huawei Store al prezzo di 249.90 euro nella versione 4GB+64GB e 299.90 euro nella versione 4GB+128GB. Fino al 10/05 sarà possibile ricevere in omaggio MatePad Flip Cover e con l’aggiunta di €39,90 M-Pencil o FreeBuds 4i. Su Amazon trovate tutti i tablet della società, direttamente a questo indirizzo.