Elon Musk ha comprato Twitter: le reazioni di addetti ai lavori e non

Elon Musk ha acquistato Twitter. Le reazioni all’operazione non sono di certo mancate, e almeno in parte non sono di sincero supporto Anche Twitter stesso sta prendendo precauzioni contro potenziali reazioni da parte dei dipendenti. L’acquisto, però, conta almeno un fan: il fondatore di Twitter, Jack Dorsey.

In un thread su Twitter, Dorsey ha scritto:

Amo Twitter. Twitter è la cosa più vicina che abbiamo a una coscienza globale. L’idea e il servizio sono tutto ciò che conta per me, e farò tutto il necessario per proteggere entrambi. Twitter come azienda è sempre stato il mio unico problema e il mio più grande rammarico. È stato di proprietà di Wall Street e del modello pubblicitario. Riprenderlo da Wall Street è il primo passo corretto. In linea di principio, non credo che nessuno dovrebbe possedere o gestire Twitter. Vuole essere un bene pubblico a livello di protocollo, non un’azienda. Risolvendo il problema di essere un’azienda, tuttavia, Elon è la singolare soluzione di cui mi fido. Confido nella sua missione di estendere la luce della coscienza. L’obiettivo di Elon di creare una piattaforma “massimamente affidabile e ampiamente inclusiva” è quella giusto. Questo è anche l’obiettivo di @paraga e perché l’ho scelto. Grazie a entrambi per aver fatto uscire l’azienda da una situazione impossibile. Questa è la strada giusta… Ci credo con tutto il cuore. Sono così felice che Twitter continuerà a servire la conversazione pubblica. In tutto il mondo e nelle stelle!

Altri hanno risposto mettendo alla prova l’etica della libertà di parola di Musk. Anche Jeff Bezos ha deciso di dire la sua:

Domanda interessante. Il governo cinese ha appena guadagnato un po’ di influenza sulla piazza della città?

Platformer dice che i dipendenti delle chat room Slack di Twitter sono preoccupati e infelici.

Un thread, in cui un dipendente ha chiesto se qualcuno fosse entusiasta della prospettiva di lavorare per Musk, ha attirato dozzine di risposte, molte delle quali piuttosto brutte […]

Dopo l’annuncio, il sentimento nei canali pubblici di Slack è rimasto in gran parte preoccupato e negativo, mi hanno detto i dipendenti. “Sono rimasto un po’ sorpreso di quanto le persone sembravano arrendersi”, mi ha detto uno. “Grande peccato.”

Il New York Times fa eco a questi sentimenti:

I dipendenti hanno detto di temere che il sig. Musk avrebbe annullato gli anni di lavoro che avevano dedicato a ripulire gli angoli tossici della piattaforma, e interrompere la cultura di Twitter con il suo stile di gestione imprevedibile e i suoi improvvisi proclami

Il NYT riferisce anche che la società stava già trovando più difficile reclutare personale per sostituire coloro che se ne andranno, anche prima che l’acquisto fosse confermato.

La campagna di Musk ha anche iniziato a minare i tentativi di Twitter di reclutare nuovi dipendenti, secondo documenti interni che delineano gli sforzi di assunzione della società che sono stati visualizzati dal Times. I potenziali assunti hanno espresso scetticismo nei confronti dei piani di Musk di trasformare Twitter e capovolgere la moderazione dei suoi contenuti

Il passaggio di consegna potrebbe anche segnare il ritorno di Donald Trump su Twitter, anche se l’ex presidente ha già fatto sapere che non ha assolutamente alcun interesse a far ritorno su Twitter, anche se è difficile da credere. Il nuovo social network dell’ex presidente, Truth Social, è stato un disastro completo e la sua rilevanza è crollata da quando è stato cacciato da Twitter. Se Trump ha qualche speranza di fare un ritorno in politica, allora Musk è la sua scommessa migliore.

Infine, Bloomberg riferisce che anche Twitter stesso è preoccupato della possibile reazione degli attuali dipendenti.

Twitter ha bloccato le modifiche alla sua piattaforma di social networking fino a venerdì dopo aver accettato un’offerta di 44 miliardi di dollari dal miliardario Elon Musk, rendendo più difficile per i dipendenti apportare modifiche non autorizzate, secondo fonti che hanno familiarità con la questione.

Per ora, Twitter non consentirà gli aggiornamenti dei prodotti a meno che non siano business-critical, hanno detto le stesse fonti, che tuttavia hanno chiesto di rimanere anonime.