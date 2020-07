Huawei AppGallery spinge sulle app, è il terzo store al mondo

Huawei ha dovuto far fronte al ban USA che impedisce al colosso hi-tech cinese di installare a bordo dei suoi ultimi terminali il Google Play Store e tutte le app e servizi Google. E così, ha lanciato il suo store Huawei AppGallery, che cresce giorno dopo giorno, ospitando sempre più app importanti, quelle che servono maggiormente nell’utilizzo quotidiano. Con 33 milioni di utenti attivi ogni mese in Europa e oltre 81 mila app già integrate in HMS, Huawei AppGallery è già terzo al mondo.

I numeri che sanciscono la crescita di questo store sono importanti. Ad oggi, sono oltre 460 milioni gli utenti attivi mensilmente in tutto il mondo e 184 miliardi le app scaricate a livello globale nel primo semestre 2020. In Europa, gli utenti attivi mensilmente sono 33 milioni, con oltre 73 milioni di Huawei ID registrati e più di 81 mila le app già integrate con HMS Core.

Per promuovere la crescita Huawei ha rilasciato anche una lista di App e quick app da scaricare direttamente da AppGallery per avere un’esperienza completa e sicura direttamente sul proprio smartphone o tablet Huawei. Le quick app offrono tanti benefici per tutti coloro che non vogliono occupare la memoria dei loro device per lasciare spazio alle fotografie e ai video: sono app che possono essere avviate senza la necessità di essere prima installate sullo smartphone. Su Huawei AppGallery sono disponibili oltre 3.000 quick app.

Per quanto concerne il settore viaggi, Huawei ricorda che su AppGallery sono disponibili – tra le altre – Meteo.it per avere informazioni sicure e accurate sul clima a destinazione, Scanner Veicoli per verificare l’assicurazione, la revisione ed eventuali denunce pendenti, in modo da partire in sicurezza e tranquillità. Alitalia è disponibile come quick app, così come Prezzi Benzina – GPL e Metano o l’app per parcheggi myCicero. Per chi si muove a piedi, in taxi, sui mezzi pubblici o con la propria auto è possibile scaricare TomTom AmiGO – Autovelox, Traffico & Navigazione, che crea il percorso ideale comunicando ad AmiGO gli elementi che vuoi evitare.

Ovviamente, non mancano le app per avere la propria app bancaria a disposizione sul proprio device, come Ubi Banca, Relax Banking Mobile di Iccrea Banca,MY Carta BCC, Sella dell’omonima Banca, Banca D’Alba Mobile, Hype ma anche Satispay, per pagamenti semplici e sicuri.

Per il divertimento sono già disponibili, tra le tante, le quick app di Mediaset Play, RaiPlay e RaiPlay Radio; per la musica e il divertimento c’è quella di Radio Deejay, ma anche il servizio Deezer. Immancabili anche le app di alcuni dei giochi mobile più amati: GOT Beyond the wall e PewDiePie’s Tuber Simulator. Completano l’offerta di intrattenimento anche le app delle autorevoli testate Condé Nast, da leggere sotto l’ombrellone, come Wired Italia, Vanity Fair Italia, Vogue Italia, GQ Italia, Condé Nast Traveller.

Oltre alle app per il business come le app WIFI WPS WPA TESTER per verificare che il proprio Wireless Access Point non sia vulnerabile al protocollo WPS, ci sono anche Libero Mail e ZConnect, l’app di Zucchetti dedicata alla Gestione del Personale delle aziende. Per chi sfrutta la pausa estiva per cercare o vendere casa, sono ora disponibili le app Casa.it e Immobiliare.it con le loro innumerevoli proposte e offerte per tutte le esigenze. Per tutti coloro che anche durante il periodo estivo dovranno collegarsi in video call di lavoro, o di piacere, su Huawei AppGallery è disponibile Zoom.

Non mancano le app social come Twitter (quick app) e Tumblr (quick app) e l’app Tinder, o quelle dedicate al cibo, come l’app Foodora, le app di Burger King Italia e di Roadhouse. Per lo shopping presente Yoox e tantissime app nello store, come Zalando – Shopping & Fashion (disponibile come quick app), Piazza Italia, ePRICE, TrovaPrezzi.it, Unieuro e MediaWorld (disponibili come quick app). Tante proposte per ogni tipo di ricerca, dal fashion al tech.

L’istruzione, invece, è affidata a ClasseViva Docenti, ClasseViva Famiglia, ClasseViva Studenti, oltre a Concorsando.it con il suo database di circa 3 milioni e mezzo di quiz con tutte le banche dati dei concorsi pubblici italiani banditi negli ultimi 10 anni è disponibile per tutti coloro che si preparano a sostenere un concorso pubblico.

In questo modo, Huawei AppGallery si pone come prima vera alternativa agli app store degli ultimi 10 anni. Una piattaforma aperta, che mira a proteggere la privacy e la sicurezza dei propri utenti.

