I servizi Garmin e la produzione sono KO per un attacco informatico

Gran parte dei servizi Garmin non funzionano e non risultano raggiungibili a causa di un attacco informatico. Da alcune ore a questa parte non funzionano il servizio di sincronizzazione Garmin Connect che permette agli utenti dei dispositivi del costruttore di salvare dati e percorsi di allenamenti e corse. Più grave lo stop obbligato di flyGarmin, il servizio web a supporto della linea di dispositivi Garmin di navigazione per velivoli. Infine il blocco dei servizi Garmin dovuto all’attacco sembra aver costretto la società a interrompere la produzione in alcuni stabilimenti.

Un messaggio pubblicato nella home page di tutti i siti web Garmin nel mondo informa dei problemi in corso: il costruttore avvisa gli utenti dell’interruzione di funzionamento di Garmin Connect e anche dell’app mobile, senza però specificare l’origine del problema. Il messaggio prosegue precisando che il malfunzionamento è esteso anche ai call center, impendendo alla società di comunicare con i propri clienti tramite telefonate, email e anche chat. La società dichiara di essere al lavoro per risolvere il problema il più rapidamente possibile, scusandosi per l’inconveniente.

Gli stessi contenuti e avvisi sono stati pubblicati da Garmin in due post su Twitter, ma in nessun caso viene fatto cenno a un attacco informatico. Le prime indiscrezioni online indicavano il possibile problema in un virus, così come suggerito anche da alcuni report da Taiwan dove una circolare del costruttore specifica due giorni di manutenzione per il 24 e 25 luglio presso una linea di produzione.

This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats. We are working to resolve this issue as quickly as possible and apologize for this inconvenience. (2/2) — Garmin (@Garmin) July 23, 2020

Invece stando ai post sui social e alle dichiarazioni di alcuni dipendenti della società, l’origine di tutti i problemi nei sistemi e servizi Garmin è indicata in un attacco Ransomware, come rileva ZDnet. Emerge anche il nome del malware WastedLocker che circola dall’inizio dell’anno: ricordiamo che i ransomware prendono di mira i sistemi crittografando tutti o parte dei dati della macchina, chiedendo poi un riscatto per lo sblocco.

