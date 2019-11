Primo Huawei Developer Day in Italia, annunciati 10 milioni di dollari per gli sviluppatori

Si è svolta a Milano la prima edizione italiana di Huawei Developer Day, evento dedicato ad aziende, agenzie web e alla comunità degli sviluppatori Android per raccontare le possibilità offerte dai Huawei Mobile Services e presentare il piano di incentivi e il programma dedicato all’Italia. A supportare l’impegno dell’azienda per la comunità locale, sono intervenuti sul palco alcuni esponenti del mondo delle istituzioni e dell’Università: Fabrizio Sala, Vice Presidente Regione Lombardia, Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici del Comune di Milano, e Giuliano Noci, Vice Rettore del Politecnico di Milano.

Nel corso della conferenza, Huawei ha annunciato un piano di investimenti destinati al nostro Paese per un valore complessivo pari a 10 milioni di dollari USA, e ha presentato inoltre Huawei Developer Program, iniziativa completamente Italiana, per sostenere la comunità locale degli sviluppatori. Entrambi questi strumenti sono stati elaborati per sostenere e facilitare lo sviluppo di soluzioni software avanzate e, al contempo, promuovere l’integrazione dei servizi HMS (Huawei Mobile Service) nelle applicazioni dei partner.

Gli investimenti verranno corrisposti, in parte attraverso incentivi monetari, e in parte, attraverso attività di marketing e comunicazione volte a incrementare la visibilità delle app e dei servizi ad esse collegate. Per accedere al programma, tra i vari requisiti, verranno presi in considerazione la rilevanza del partner per il territorio e la velocità di integrazione dei servizi HMS all’interno delle proprie applicazioni. Il modello di business, inoltre, prevede una vantaggiosa suddivisione dei ricavi per il primo anno: l’85% al developer e 15% all’azienda, supportando ulteriormente la possibilità per gli sviluppatori di generare profitto attraverso le loro applicazioni.

Gli investimenti per il mercato italiano si inseriscono all’interno di un piano globale, presentato da Richard Yu, CEO Huawei Consumer Business Group, a Monaco lo scorso settembre, che prevede un investimento complessivo pari a 1 miliardo di dollari USA. Tutti gli sviluppatori cha avranno accesso al programma potranno beneficiarne durante l’intero ciclo di vita del progetto.

Messo a punto dalla filiale italiana per offrire agli sviluppatori supporto a 360°, Huawei Developer Program include: advertising e comunicazione, visibilità attraverso eventi e canali Huawei, supporto tecnico e formazione dedicati. Oltre alla possibilità di consultare alcuni moduli sul coding online, Huawei metterà a disposizione un training center all’interno dei suoi uffici di Milano, dove saranno organizzati dei momenti formativi specifici con trainer Huawei, per supportare lo sviluppo in HMS.

Huawei Developer Program prevede tre livelli: Silver, Gold, Platinum. Ciascun livello ha accesso a un piano di visibilità offerto dall’azienda. Sono previsti infatti investimenti fino a 100mila dollari per developer e aziende che rientrano nella categoria Silver; fino a 300mila dollari per la categoria Gold; più di 300mila dollari sono previsti per coloro che appartengono alla categoria Platinum, che avranno anche l’opportunità di ricevere alcuni dispositivi Huawei in comodato d’uso a lungo termine, per test e debugging.

Dopo aver fatto tappa in Arabia Saudita, Egitto, Malesia, Polonia, America Latina, Sudafrica e a Lisbona, dove Huawei ha partecipato come partner al Web Summit 2019, l’arrivo del Developer Day in Italia rappresenta la volontà dell’azienda di lavorare a fianco dei partner e della comunità degli sviluppatori italiani per avvicinarli ancora di più ai Huawei Mobile Services.

HMS: servizi digitali per sviluppatori e utenti

I Huawei Mobile Services offrono servizi digitali di alta qualità come AppGallery, Mobile Cloud, Temi, Video, Browser, Assistant e funzionano da bridge per i partner che creano contenuti, supportandoli per fornire agli utenti una esperienza di consumo migliore, smart e connessa, con gli smartphone e i dispositivi dell’ecosistema Huawei. Il Developer Day è un primo momento di confronto con la comunità di sviluppatori italiani, per supportare l’integrazione dei HMS all’interno delle loro applicazioni.

Al fine di offrire a tutti gli sviluppatori gli strumenti necessari per lavorare con i prodotti dell’azienda, Huawei metterà a disposizione entro il 2019 24 kit HMS Core. Questi kit lavorano senza soluzione di continuità per garantire che i prodotti Huawei offrano la migliore user experience possibile.

Servizi digitali integrati

Nel corso della conferenza, Huawei ha presentato anche Ability Gallery, una piattaforma proprietaria che supporta sviluppatori e aziende per i loro servizi automatizzati nella distribuzione intelligente dei contenuti. Huawei Ability Gallery è in grado di collegare tutti i dispositivi, smartphone, wearable, tablet e così via, in un unico ecosistema, supportando numerosi servizi accessibili tramite smart card, pagine Html 5 o applicazioni di terze parti.

Huawei Ability Gallery rappresenta per gli sviluppatori lo strumento per migliorare l’esperienza dei propri utenti. Ad esempio, in caso di trasferta, fornendo informazioni in tempo reale su servizio taxi, previsioni meteo a destinazione, traduzione smart dei menù del ristorante, carte d’imbarco e prenotazione dell’hotel. Nell’approccio 1+8+N della multinazionale cinese, HUAWEI Ability Gallery collega uno smartphone (1) a 8 dispositivi (PC, tablet, Vision, altoparlanti, occhiali, orologi, Telematics e auricolari) per fornire una infinita quantità (N) di servizi ed esperienze all’utente sfruttando anche l’AI.

Huawei e AppFlyer per la privacy degli utenti

Huawei ha lanciato una nuova soluzione per gestire al meglio la sicurezza delle informazioni: Open Advertising ID (OAID). Disponibile tra i Core Ads Kit HMS, OAID offre advertising personalizzato rispettando la privacy degli utenti e proteggendo i loro dati personali. Attualmente, Huawei ha siglato alcune partnership con aziende leader nel settore dell’analisi e del mobile marketing analytics, tra cui AppsFlyer, per proteggere congiuntamente la privacy degli utenti.

