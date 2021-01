Huawei FreeBuds Pro al minimo storico: 129,99 euro spedizione inclusa

Disponibili in Italia dal 5 ottobre, gli auricolari Huawei Freebuds Pro che tanto somigliano agli AirPods Pro di Apple sono già in ribasso su Amazon. Grazie ad un’offerta lampo valida soltanto per poche ore risparmiate 50 euro sul prezzo di listino, perciò invece di 180 euro ve li portate a casa per soli 129,99 euro. E la spedizione è compresa nel prezzo.

Sono stati presentati come uno dei fiori all’occhiello dei nuovi prodotti dell’ecosistema del colosso cinese: si tratta di auricolari true wireless stereo (TWS), i primi del brand «con cancellazione intelligente e dinamica del rumore» e con qualità audio definita “eccezionale”. I doppi microfoni, posizionati all’interno e all’esterno degli auricolari, identificano l’ambiente circostante e consentono di passare automaticamente da una modalità di cancellazione del rumore all’altra – Ultra Mode, Cozy Mode e General Mode – per eliminare il rumore ambientale.

La modalità Aware e Voice Mode utilizza i due microfoni per aiutare gli utenti a sentire il mondo esterno quando attraversano la strada o stanno parlando. La possibilità di connettere gli auricolari con due dispositivi contemporaneamente (iOS, Android o Windows) permette agli utenti di passare senza problemi da un dispositivo all’altro, indipendentemente dal marchio e dal sistema operativo.

Chi li acquista può metterli subito alla prova con Sonic Escape, una collezione di paesaggi sonori binaurali a 360 gradi che consentono agli ascoltatori di viaggiare attraverso il suono e sfuggire al mondo che li circonda. Potete ascoltarli accedendo a questa pagina oppure tramite l’app Huawei Music.

Come dicevamo, gli auricolari Huawei Freebuds Pro si comprano da qualche mese a 180 euro ma grazie all’offerta lampo presente su Amazon ed attiva per poche ore e su un numero limitato di scorte si possono comprare per 129,99 euro, pari ad un risparmio di 50 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato da quando sono in commercio, senza dimenticare che la spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.