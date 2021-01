In Nissan Juke Enigma il sistema di bordo è pronto per Alexa

Con il lancio della nuova versione speciale Nissan Juke Enigma arrivano diverse novità, inclusa per la prima volta su tutta la gamma la compatibilità con l’assistente vocale Amazon Alexa. Per tutti i Juke di ultima generazione equipaggiati con i NissanConnect Services, grazie alla skill Nissan di Amazon Alexa è possibile operare alcuni controlli da remoto utilizzando lo smartphone o un dispositivo abilitato Alexa.

Da casa si può conoscere lo stato di chiusura/sblocco delle portiere e l’autonomia residua in base alla quantità di carburante presente nel serbatoio, far lampeggiare i fari, inviare un indirizzo di destinazione al navigatore di bordo, semplicemente chiedendolo ad Alexa. Juke Enigma è caratterizzato da uno stile rinnovato, con dettagli scuri e futuristici che esaltano la personalità del Crossover Coupé.

Per gli esterni una sola combinazione 2-Tone: dark metal grey con tetto black metallic. I cerchi in lega da 19 pollici Akari (in giapponese significa “leggeri”) si presentano in una veste rinnovata total black che conferiscono alla vettura un aspetto più sportivo. La linea del tetto in stile coupé e gli specchietti retrovisori sono impreziositi da un disegno personalizzato a intreccio. Questa versione speciale è identificata da un badge dedicato sia all’esterno che all’interno della vettura.

Grazie all’applicazione NissanConnect Services, gli utenti,tramite il proprio smartphone, possono implementare una serie di sistemi di notifica, gestire funzioni di navigazione e connettività. Come accennato Juke Enigma è il primo modello Nissan in Europa con sistema di infotainment compatibile con Alexa. Una volta abilitata la skill “Nissan” nell’app Alexa e collegata al proprio account NissanConnect Services, è possibile connettere Juke a un qualsiasi dispositivo Amazon Alexa per monitorare alcuni parametri e controllare alcune funzioni della vettura.

Utilizzando 13 comandi codificati si può chiedere ad Alexa, ad esempio, di inviare un indirizzo al navigatore di JUKE con TomTom Traffic, far lampeggiare i fari, individuare dove è parcheggiata la vettura, conoscere la distanza percorribile con il carburante disponibile e controllare lo stato di chiusura delle portiere. La versione speciale enigma sarà disponibile nelle concessionarie italiane, in edizione limitata, a partire da febbraio 2021. Il prezzo non è stato comunicato.

Tutte le notizie che parlano di Nissan sono disponibili da questa pagina. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.