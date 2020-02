Huawei ha aperto uno store a Barcellona “ispirandosi” ad Apple Store

In Cina non mancano negozi che si spacciano per Apple Store, molto simili ai veri store di Apple, con tanto di magliette, insegne con il logo della Mela, e banconi che mostrano iPad e iPhone disposti come se si trattasse di negozi autorizzati.

Huawei si è un po’ troppo ispirata a Apple per aprire un negozio ufficiale da poco aperto a Barcellona. Il sito spagnolo Computer Hoy è andato a visitarlo e si rimane basiti per come tutto somigli in modo impressionante a un Apple Store, compresi faretti, scaffali, metodologie di esposizione e altri elementi di arredo. Non è solo una sensazione ma, afferma Michael Steeber su Twitter, alcuni elementi sono palesemente copiati pari pari da specifici brevetti che la Casa di Cupertino ha registrato per gli Apple Store.

So Huawei opened a new store right next to Apple Passeig de Gràcia in Barcelona. They’re always heavily “inspired” by Apple, but seeing it again reminds me how brazen the the theft really is. Apple seriously has this design patented! https://t.co/YPinxJiL2h pic.twitter.com/rYqvm7iA4Y — Michael Steeber (@MichaelSteeber) February 26, 2020

Dal filmato qui allegato è facile vedere vari elementi che hanno ispirato i designer di Huawei, inclusi gli sgabelli in legno, i tavoli e le stesse identiche modalità di esposizione, incluso lo stesso sistema per conservare e accedere ai dispositivi di scorta. Una cosa differente che si vede nel filmato è il simulatore di moto, elemento questo effettivamente non presente negli Apple Store.

L’imitazione è la più sincera delle adulazioni”, diceva Charles Caleb Colton e Huawei adora talmente Apple al punto che il nuovo store è stato aperto vicinissimo allo store della Mela Passeig de Grácia, ai margini di Plaça Catalunya, rinnovato a giugno dello scorso anno.

A questo indirizzo la storia di come nacque l’idea degli Apple Store. Nel 1997, in concomitanza con il ritorno di Jobs in Apple, la multinazionale della Mela stava valutando l’idea di costruure degli “Apple Cafe”, eccentriche e futuristiche strutture nelle quali le persone avrebbero potuto pranzare, fare affari e usare i computer Apple. Il concetto era in pratica l’antesignano dei moderni Apple Store, con spazi nei quali si sarebbero venduti anche i prodotti di Apple. Invece era del tutto diverso com’era stato concepito l’ambiente che non ricorda per niente le linee essenziali e minimaliste dei moderni Apple Store ma rappresentava qualcosa in linea con idee stilistiche dell’epoca.